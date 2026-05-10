Jurământul lui Victor Cornea a emoționat-o pe Andreea Bălan până la lacrimi. Tenismenul a recunoscut în fața tuturor!

De: Emanuela Cristescu 10/05/2026 | 19:51
Andreea Bălan și Victor Cornea. Sursa foto Social media
Jucătorul de tenis Victor Cornea (32 de ani) a fost protagonistul unui moment extrem de emoționant chiar în ziua nunții cu Andreea Bălan (41 de ani). În fața invitaților, sportivul a renunțat la orice rețineri și a ținut un discurs sincer, care a impresionat-o pe artistă.

Victor Cornea a mărturisit, în fața tuturor, că îi face declarații de dragoste Andreei Bălan în fiecare zi și că este recunoscător pentru că Dumnezeu i-a scos-o în calecă. Tenismenul a recunoscut, cu ochii aproape în lacrimi, că este foarte emoționant și că speră ca iubirea lui pentru artistă să nu moară niciodată.

„În primul rând, vreau să mărturisesc că îmi spun în fiecare zi jurămintele față de Andreea și mă bucur foarte, foarte mult că ne-am cunoscut. Este o binecuvântare fiecare zi din viața noastră”, i-a spus Victor Cornea cântăreței.

Andreean Bălan, mesaj emoționant pentru Victor Cornea

Jucătorul de tenis a mai spus că este cea mai frumoasă zi din viața lui și că are mari emoții. „Este cea mai frumoasă zi din viața mea!”, a mărturisit bărbatul care i-a furat inima Andreei Bălan și care a făcut-o să mai creadă în iubire.

Sala a reacționat imediat, iar aplauzele au venit natural, într-un moment în care emoția a depășit complet fastul evenimentului. La scurt timp, și Andreea Bălan i-a făcut o declarație de dragoste partenereului său. Ea a spus că este convinsă că au fost suflete pereche în toate viețile.

„Victor, tu ai apărut în viețile noastre când poate nu credeam că există așa o iubire, dar am sperat, cu tot sufletul am sperat. Te-am vizualizat, te-am visat și mi-am dorit foarte mult o iubire așa cum o trăim. Mi-am dorit să te întâlnesc și uite că după trei ani te-am găsit. Cred că am fost suflete pereche în alte vieți și uite că azi continuăm ce am început”, i-a spus Andreea.

Momentul a fost primit cu zâmbete, lacrimi și telefoane ridicate pentru filmări, mulți dintre cei prezenți descriind scena ca „ruptă dintr-un film”. Andreea Bălan a fost în centrul atenției și cu apariția ei. Artista a ales o rochie de mireasă spectaculoasă, care a atras toate privirile încă din primele momente.

Momentul pe care cei doi nu îl vor putea uita

Ținuta, mulată, cu paiete și corset, i-a pus în evidență silueta, în timp ce trena lungă și voalul purtat în biserică au completat imaginea unei apariții de divă.

Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Victor Cornea, emoționat în ziua nunții: ”Este cea mai frumoasă zi!” Foto: Grabazei Photography

Un alt episod care a ridicat nivelul emoțiilor a fost surpriza pregătită de familia lui Victor Cornea. Părinții jucătorului de tenis au făcut o scrisoare emoționantă pentru cei doi îndrăgostiți

„Felicitări, casă de granit! Sănătate, fericire și iubire infinită! (…) Vă iubim! Tata și Mama”, au scris părinții lui Victor Cornea.

Victor Cornea a fost vizibil emoționat, iar momentul a fost unul dintre cele mai intime și puternice ale întregii nunți.

Petrecerea va avea loc într-o locație exclusivistă de pe malul Lacului Buftea, transformată complet pentru ziua cea mare. Andreea Bălan și Victor Cornea au fost atenți la toate detaliile și au pregătit un ponton special amenajat, o arcadă florală uriașă și zeci de mii de flori amplasate în toată locația.

Peste 250 de invitați vor fi prezenți la marele eveniment, iar atmosfera va fi întreținută de artiști precum 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, The Colours și Nea Mărin cu ansamblul său.

