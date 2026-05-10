Acasă » Știri » Marele absent de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Nimeni nu se gândea că el o să lipsească!

Marele absent de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Nimeni nu se gândea că el o să lipsească!

De: David Ioan 10/05/2026 | 18:58
Marele absent de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Nimeni nu se gândea că el o să lipsească!
Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale anului, însă, dincolo de imagini, rochii și decoruri impresionante, un detaliu a atras atenția publicului mai mult decât orice: absența tatălui artistei, Săndel Bălan.

În timp ce primele imagini cu mireasa au început să circule și au generat reacții entuziaste, lipsa părintelui a ridicat întrebări și a adăugat o notă emoțională unei zile altfel perfecte.

Absența care a umbrit fastul nunții Andreei Bălan

Andreea Bălan a apărut într-o rochie spectaculoasă, prima dintre cele patru ținute pregătite pentru eveniment. Pentru cununia religioasă, artista a ales o rochie mulată, cu paiete și corset, completată de un voal și o trenă de câțiva metri. Apariția ei a fost intens comentată, iar imaginile au devenit virale în scurt timp. În paralel, pregătirile au continuat până târziu în noapte, echipele lucrând pentru ca fiecare detaliu să fie impecabil.

În timp ce atmosfera de la Buftea era una de sărbătoare, cu decoruri impresionante, un ponton special amenajat și zeci de mii de flori, marele absent al zilei rămânea tatăl artistei. Săndel Bălan nu a participat la nuntă, însă a transmis un mesaj public care a atras atenția prin emoția și sinceritatea lui.

Săndel Bălan, marele lipsă din ziua cea mare

„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!!!”.

În contrast cu acest moment sensibil, evenimentul a continuat într-un ritm spectaculos. Peste 250 de invitați au fost așteptați la petrecerea unde au cântat 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, The Colours și Nea Mărin cu ansamblul său. Meniul a combinat preparate tradiționale cu opțiuni rafinate, iar zona de live cooking a completat experiența.

Victor Cornea a declarat că trăiește „cea mai frumoasă zi”, iar imaginile cu Andreea în rochia de mireasă confirmă amploarea unui eveniment pregătit în cele mai mici detalii. Totuși, în spatele strălucirii, absența lui Săndel Bălan a rămas unul dintre cele mai discutate aspecte ale nunții, adăugând o dimensiune emoțională puternică unei zile marcante.

CITEŞTE ŞI: Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Victor Cornea, emoționat în ziua nunții: ”Este cea mai frumoasă zi!”

Mesajul subliminal transmis de George Burcea în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea: ”Comedie!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de apropiați
Știri
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de apropiați
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
Mediafax
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în...
România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum își percep românii propria țară în Indexul Democrației
Gandul.ro
România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență...
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
Prosport.ro
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru...
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută turiștilor: sate de poveste și castele medievale
Adevarul
Destinația subestimată din Europa care pare desprinsă dintr-un basm, dar este aproape necunoscută...
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
Digi24
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un...
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă” a Strâmtorii Ormuz
Mediafax
Avertisment dur pentru SUA și statele din Golf. Iran amenință cu închiderea „definitivă”...
Parteneri
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Raluca Bădulescu în costum de baie și fără perucă. Imagini rare cu vedeta
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
Click.ro
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă...
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt convinși că n-are nicio șansă”
Digi 24
EXCLUSIV Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
Digi24
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe,...
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
Promotor.ro
Cum este CONSUMUL mașinilor afectat de temperatura de afară?
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
go4it.ro
Misterul cometei ajunse în sistemul nostru solar: Conține o „apă ciudată”
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
Descopera.ro
Premieră cosmică: A fost găsit un Super-Pământ în apropiere!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum își percep românii propria țară în Indexul Democrației
Gandul.ro
România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum...
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 11 mai, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de apropiați
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de apropiați
Tradiția pe care Simona Trașcă nu o va respecta la nunta ei cu Marian Buzilă: „Nu vreau să ...
Tradiția pe care Simona Trașcă nu o va respecta la nunta ei cu Marian Buzilă: „Nu vreau să mi se facă rău”
Mesajul subliminal transmis de George Burcea în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea: ”Comedie!”
Mesajul subliminal transmis de George Burcea în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea: ”Comedie!”
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Maria Văduva
Doliu în lumea muzicii populare! A murit Maria Văduva
Ioan Isaiu și-a presimțit moartea?! Postare bizară înainte să facă infarct
Ioan Isaiu și-a presimțit moartea?! Postare bizară înainte să facă infarct
Vezi toate știrile