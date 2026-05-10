Marele absent de la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. Nimeni nu se gândea că el o să lipsească!

Nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea a devenit rapid unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale anului, însă, dincolo de imagini, rochii și decoruri impresionante, un detaliu a atras atenția publicului mai mult decât orice: absența tatălui artistei, Săndel Bălan.

În timp ce primele imagini cu mireasa au început să circule și au generat reacții entuziaste, lipsa părintelui a ridicat întrebări și a adăugat o notă emoțională unei zile altfel perfecte.

Absența care a umbrit fastul nunții Andreei Bălan

Andreea Bălan a apărut într-o rochie spectaculoasă, prima dintre cele patru ținute pregătite pentru eveniment. Pentru cununia religioasă, artista a ales o rochie mulată, cu paiete și corset, completată de un voal și o trenă de câțiva metri. Apariția ei a fost intens comentată, iar imaginile au devenit virale în scurt timp. În paralel, pregătirile au continuat până târziu în noapte, echipele lucrând pentru ca fiecare detaliu să fie impecabil.

În timp ce atmosfera de la Buftea era una de sărbătoare, cu decoruri impresionante, un ponton special amenajat și zeci de mii de flori, marele absent al zilei rămânea tatăl artistei. Săndel Bălan nu a participat la nuntă, însă a transmis un mesaj public care a atras atenția prin emoția și sinceritatea lui.

Săndel Bălan, marele lipsă din ziua cea mare

„Casă de piatră, multă fericire, sănătate și împliniri maxime, puiul lui tăticu! Mi-aș fi dorit din suflet să fiu alături de tine într-o zi atât de specială! Vreau să știi că te iubesc mult, te îmbrățișez și te cuprind cu sufletul!!!”.

În contrast cu acest moment sensibil, evenimentul a continuat într-un ritm spectaculos. Peste 250 de invitați au fost așteptați la petrecerea unde au cântat 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, The Colours și Nea Mărin cu ansamblul său. Meniul a combinat preparate tradiționale cu opțiuni rafinate, iar zona de live cooking a completat experiența.

Victor Cornea a declarat că trăiește „cea mai frumoasă zi”, iar imaginile cu Andreea în rochia de mireasă confirmă amploarea unui eveniment pregătit în cele mai mici detalii. Totuși, în spatele strălucirii, absența lui Săndel Bălan a rămas unul dintre cele mai discutate aspecte ale nunții, adăugând o dimensiune emoțională puternică unei zile marcante.

CITEŞTE ŞI: Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Victor Cornea, emoționat în ziua nunții: ”Este cea mai frumoasă zi!”

Mesajul subliminal transmis de George Burcea în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea: ”Comedie!”