Mesajul subliminal transmis de George Burcea în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea: ”Comedie!”

George Burcea a atras atenția în ziua nunții Andreei Bălan și a lui Victor Cornea, după ce, cu aproximativ șapte ore înainte ca cei doi să ajungă în fața altarului, a publicat o imagine care a ridicat imediat semne de întrebare.

Andreea Bălan și George Burcea s-au separat la începutul anului 2020, la doar câteva luni după cununia religioasă, iar ruptura a fost marcată de tensiuni și declarații dure. Divorțul a fost finalizat abia după câțiva ani.

George Burcea lovește fix în ziua nunții Andreei Bălan

După despărțire, George Burcea a încercat să își refacă viața sentimentală, însă fără succes. Relația cu Viviana Sposub s-a încheiat definitiv, iar actorul nu s-a mai afișat public alături de vreo altă femeie.

În schimb, Andreea Bălan a început în 2023 o relație cu sportivul Victor Cornea, iar astăzi cei doi s-au pregătit pentru unul dintre cele mai importante momente din viața lor. Chiar în dimineața nunții, în timp ce artista se pregătea pentru ceremonie, Burcea a publicat o imagine care a fost imediat interpretată ca având o direcție clară.

Fotografia aleasă de actor este celebra pictură Commedia dell’arte, în centrul căreia apare o femeie îmbrăcată în alb, asemănătoare unei mirese. Momentul postării, fix în ziua nunții fostei sale soții, a alimentat speculațiile.

„Commedia dell’arte”, regia George Burcea

Lucrarea transmite ideea unei lumi în care oamenii poartă măști și joacă roluri, iar relațiile sunt dominate de aparențe și teatralitate. Personajele sunt prezentate cu expresii și costume exagerate, specifice carnavalurilor și teatrului renascentist.

Istoricii consideră că pictura poate fi interpretată ca o critică la adresa falsității sociale. Femeia din centru, îmbrăcată în alb și contrastând cu personajele mascate din jur, trimite la ideea de inocență pusă față în față cu o lume superficială, motiv pentru care mulți au asociat imaginea cu o nuntă.

Postarea lui George Burcea, publicată acum aproximativ șapte ore, chiar în ziua nunții Andreei Bălan și a lui Victor Cornea, a stârnit reacții rapide. Faptul că actorul a ales să distribuie această imagine exact în dimineața evenimentului, fără nicio explicație, a fost perceput ca un gest cu direcție evidentă către fosta sa soție.

