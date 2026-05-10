Doliu în lumea muzicii populare! A murit Maria Văduva

Interpreta de muzică populară Maria Văduva a murit, iar vestea a căzut ca un trăsnet în lumea folclorului românesc. Tragica veste a fost anunțată de artista Maria Loga, iar reacțiile nu au întârziat să apară, colegii de breaslă și admiratorii transmițând numeroase mesaje de condoleanțe

„S-a lăsat cortina! Drum lin spre stele, stimată și iubită doamnă! O mare artistă și un om cald, cu un suflet de aur! Odihnă veșnică!”, a scris artista, mesaj care a fost preluat rapid și distribuit de fani și colegi din industrie.

A murit Maria Văduva

Maria Văduva a fost una dintre interpretele care au promovat muzica populară autentică și au păstrat vie tradiția folclorului românesc. De-a lungul anilor, artista a urcat pe numeroase scene din țară, fiind apreciată pentru vocea sa caldă și pentru modul sincer în care interpreta cântecele populare.

Printre cele mai cunoscute cântece ale sale au fost „La Crâșma Lui Nea Vasile”, „Omul De Inimă Rea”, „Au Pornit Olteni La Coasă”, „Cine N-Are Noroc, N-Are”, „A Plecat Neica De-O Lună”, „Fluieră Badea Pe-Afară”.

Cei care au cunoscut-o au povestit că era un om discret, dar extrem de dedicat muzicii. Aceștia au mai spus că interpreta de muzică populară își iubea foarte mult fanii.

După anunțul morții, rețelele sociale au fost inundate de reacții. Colegi de scenă, artiști și admiratori au transmis mesaje de rămas-bun. Pentru mulți, Maria Văduva nu a fost doar o interpretă de folclor, ci o prezență importantă a unei generații care a dus mai departe tradiția muzicii populare românești.

Când va fi înmormântată

Interpreta de muzică populară Silvana Rîciu a anunțat că Maria Văduva va fi condusă pe ultimul drum marți, 12 mai. Înmormântarea va avea loc marti la ora 13:00 la Ploiesti, la Biserica Eroilor Tineri. Fanii își pot lua rămas bun de la artistă la capela Bisericii Eroilor Tineri.

„S-a stins din viată Maria Văduva, vocea minunată a Prahovei, o artistă foarte valoroasă a noastră a românilor. Dumnezeu să o odihnească în pace! Am colaborat cu dumneaei încă de la începuturile mele în televiziune. Era un om vesel, optimist si bun. Avea o sensibilitate aparte. Si-a închinat întreaga viață muzicii populare si a trăit prin muzică. Lasă acum generațiilor viitoare cântecele ei minunate, o adevărată comoară de cântec popular autentic. Înmormântarea va avea loc marti la ora 13:00 la Ploiesti, la Biserica Eroilor Tineri. Trupul neînsuflețit este depus astăzi la capela Bisericii Eroilor Tineri. Astazi puteti sa va luati rămas bun de la dumneaei pâna pe la orele 20:00-21:00, mâine toata ziua, iar marți este înmormântarea”, a transmis Silvana Rîciu.

