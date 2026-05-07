Imagine emoționantă cu Andreea Sasu pe patul de spital. Philipp Plein încearcă să își salveze iubita cu orice preț

Designerul Philipp Plein (48 de ani) trece prin momente dificile. Iubita sa, Andreea Sasu, a ajuns din nou pe patul de spital. Multe persoane din mediul online consideră că tot răul pe care i l-a făcut fostei partenere Lucia Bartoli s-a întors împotriva lui.

Iubita lui Philipp Plein a ajuns din nou la spital

Andreea Sasu a fost internată în spital trei săptămâni. Românca a făcut Paștele departe de fiul său și de Philip Plein. Designerul a făcut o postare emoționantă în care a transmis că îi e dor de ea și că o iubește, dar n-a oferit detalii despre starea sa de sănătate.

Se pare că medicii n-au reușit să o vindece pe Andreea Sasu și că a ajuns din nou la spital. Philipp Plein a anunțat că s-a dus cu iubita lui și copiii la cel mai bun medic din Berlin și că nu renunță până când nu o vede bine pe femeia iubită. El a postat și o fotografie emoționantă de pe patul de spital.

„După 3 săptămâni în spital, suntem pe drum spre Berlin pentru a ne întâlni cu unul dintre cei mai buni specialiști din Europa. Nu încetăm niciodată să luptăm pentru oamenii pe care îi IUBIM”, a spus designerul.

Și-a pierdut credibilitatea în mediul online

Designerul a mai spus că o iubește enorm pe Andreea Sasu și că îi este foarte greu să stea fără ea. În urmă cu trei săptămâni, el i-a adus un buchet imens de trandafiri la spital.

„Nu mă voi odihni până nu te vei întoarce acasă la noi. Mă doare să merg la spital în fiecare zi.

Dar mă doare și mai tare să plec… să mă îndepărtez de tine și să mă întorc acasă la copiii noștri fără tine.

Mi-e dor de tine. Te iubesc. Te voi iubi mereu. Și nu mă voi opri până nu te vei întoarce acolo unde îți este locul —acasă, cu familia ta”, a spus el.

Multe persoane din mediul online au spus că nu cred în iubirea lui Philipp Plein și că face totul doar pentru vizualizări. Altele au scris că designerul este narcisist și că trebuie să suporte consecințele pentru acțiunile sale. Au fost și internauți care consideră că Andreea Sasu s-a îmbolnăvit pentru că l-a despărțit pe Philipp Plein de Lucia Bartoli, tânăra cu care are doi copii.

Philipp Plein, prins între Andreea Sasu și Lucia Bartoli

Philipp Plein a avut o viață amoroasă extrem de tumultoasă. Designerul a fost într-o relație cu Andreea Sasu în urmă cu mulți ani, dar a părăsit-o pentru Morgan Osman. Relația cu Morgan s-a terminat când acesta s-a îndrăgostit de Justyna Gradek, fosta lui Alex Bodi.

Relația cu Justyna n-a durat mult, iar Philipp și-a orientat privirea către Lucia Bartoli, o tânără din Marea Britanie pe care a cunoscut-o pe Instagram. Cei doi au format un cuplu mai mulți ani și au împreună doi copii. Când Lucia era însărcinată cu al doilea copil, designerul a înșelat-o cu fosta iubită, Andreea Sasu. Marea problemă a fost că și Andreea Sasu a rămas însărcinată și că Philipp Plein a fost nevoit să ia o decizie. El a părăsit-o pe Lucia pentru Andreea și nu o mai lasă să își vadă cei doi copii.

În prezent, Philipp și Lucia se judecă în instanță. Designerul consideră că fosta parteneră este un pericol pentru copii și că i-a traumatizat, iar ea l-a acuzat că încearcă să-i distrugă viața și să o separe de cei doi fii.

