Cum arată Andreea Sasu după ce a fost externată? Problemele de sănătate și-au pus amprenta pe trupul ei

De: Andreea Stăncescu 02/05/2026 | 22:23
Andreea Sasu s-a întors acasă după o perioadă dificilă petrecută în spital. Primele zile de după externare le-a petrecut în liniște, alături de familia sa. Cum arată modelul în urma problemelor de sănătate cu care s-a confruntat. 

După o perioadă dificilă petrecută prin spitale, Andreea Sasu a reușit, în sfârșit, să ajungă acasă, unde a sărbătorit ziua de 1 mai alături de Philipp Plein și copiii lor. Revederea a fost una emoționantă, iar momentele petrecute împreună au fost surprinse în imagini, într-un cadru de poveste, într-o grădină spectaculoasă. În urma problemelor de sănătate, modelul a slăbit vizibil câteva kilograme, semn că perioada prin care a trecut nu a fost deloc ușoară.

Totul a început în urmă cu câteva săptămâni, când o intervenție mai veche a dus la complicații serioase. Situația s-a agravat rapid, apărând un chist și riscul unei infecții generalizate, extrem de periculoase. A urmat o primă internare de aproximativ două săptămâni, după care Andreea a revenit acasă pentru scurt timp. Din păcate, starea ei s-a înrăutățit din nou, iar durerile au determinat medicii să decidă o nouă internare de urgență.

La momentul ajungerii în spital, vedeta avea febră foarte mare, iar analizele au confirmat prezența unei infecții severe care necesita tratament imediat și atent monitorizat. Medicii din Monte Carlo au intervenit rapid pentru a-i stabiliza starea și pentru a preveni complicații și mai grave.

Chiar dacă perioada de recuperare nu s-a încheiat, revenirea temporară acasă a fost un moment de respiro pentru întreaga familie. Urmează însă o nouă etapă importantă în tratament, care va continua în Berlin, sub supravegherea unui specialist de top. În tot acest timp, prioritatea rămâne sănătatea, liniștea familiei și protejarea copiilor, în timp ce speranța și determinarea merg mai departe.

„1 mai.
Înapoi din spital pentru câteva zile prețioase. Înapoi acasă, în sudul Franței, unde dragostea trăiește, unde puterea crește, unde copiii râd și unde speranța nu părăsește niciodată.

Călătoria nu s-a terminat – următoarea oprire Berlin, cu unul dintre cei mai buni specialiști din lume. Ne mișcăm cu credință, recunoștință și putere deplină 🙏❤️‍🩹
Rămânem concentrați asupra a ceea ce contează……..FĂRĂ ZGOMOT! Protejarea copiilor noștri, vindecarea familiei noastre și construirea unei moșteniri

ASTA ESTE VIAȚA REALĂ
Dinastia stă cu picioarele pe pământ”, a scris Philippe Plein pe rețelele de socializare

