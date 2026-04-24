Tudor Gheorghe a ajuns de urgență la spital! Artistul s-ar fi lovit la cap într-un hotel din Iași

De: Elisa Tîrgovățu 24/04/2026 | 10:03
O situație fără precedent s-a petrecut la un hotel din Iași, unde a fost solicitată intervenția de urgență a unei ambulanțe după ce Tudor Gheorghe ar fi suferit o lovitură la nivelul capului. Artistul a fost preluat și transportat la spital, unde beneficiază în prezent de îngrijiri medicale.

Tudor Gheorghe a ajuns de urgență la spital joi seară, după ce ar fi suferit un traumatism la nivelul capului în timp ce se afla cazat la un hotel din Iași. În urma incidentului, fiul artistului a apelat serviciul de urgență 112, solicitând intervenția unei ambulanțe, anunță Mediafax.

Celebrul interpret, în vârstă de 80 de ani, a fost preluat și transportat la unitatea medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Ce s-a întâmplat cu artistul

Potrivit informațiilor știripesurse.ro, Tudor Gheorghe ar fi petrecut o parte din seară la barul hotelului, iar ulterior s-ar fi retras în cameră, acuzând o stare de amețeală. La scurt timp, artistul ar fi fost descoperit căzut în baie, prezentând o lovitură la nivelul capului.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul. Starea de sănătate a  lui Tudor Gheorghe nu a fost făcută publică până în acest moment.

