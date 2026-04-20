Andreea Sasu a ajuns în stare gravă, la spital. Mesajul tulburător transmis de Phillipp Plein

Andreea Sasu, modelul român cunoscut pentru relația sa cu designerul german Philipp Plein, trece printr-una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. În ultimele zile, starea ei de sănătate s-a agravat brusc, iar creativul de modă a confirmat public că partenera sa a ajuns din nou în spital, în Monte Carlo, unde medicii încearcă să o stabilizeze și să o întărească după complicații severe.

Situația vine la scurt timp după ce Andreea fusese externată, iar familia spera într-o recuperare completă. Potrivit informațiilor confirmate de Philipp Plein, Sasu a fost internată inițial cu febră foarte mare, iar medicii au descoperit o infecție gravă care a necesitat o intervenție de urgență.

Andreea Sasu a ajuns în stare gravă, la spital

Designerul a explicat că problemele ar fi pornit de la o operație mai veche care nu se vindecase corect, ducând la formarea unei chisturi și la risc major de sepsis.

„Andreea a stat în spital două săptămâni, apoi a venit acasă, dar durerea a revenit”, a transmis Plein.

În ultimele ore, creatorul de modă a publicat două mesaje tulburătoare, care nu au trecut neobservate. În primul mesaj, acesta a scris:

„Ieri durerea a revenit. Am decis să o ducem înapoi la spitalul din Monte Carlo — ca să se vindece, ca să devină mai puternică. Ne este dor de tine mai mult decât pot spune cuvintele. Întoarce-te mai puternică. Mereu.”

Mesajul tulburător transmis de Philipp Plein

Ulterior, Plein a revenit cu un al doilea mesaj, mai amplu și încărcat emoțional:

„Te-am iubit fără efort. Mai ușor decât să respir. După două săptămâni în spital, în sfârșit te-ai întors acasă, la noi și la copiii noștri. Apoi durerea a revenit, iar noi am luat decizia să te ducem înapoi la spitalul din Monte Carlo, ca să te vindeci și să te întărești. Întoarce-te acasă cât mai curând. Noi suntem familia ta. Noi suntem dinastia ta. Te iubim, ne este dor de tine și suntem aici pentru tine. Cu fiecare respirație, suntem chiar lângă tine.”

Contextul medical complicat se suprapune peste o perioadă deja tensionată în viața personală a cuplului. În ultimele luni, Plein s-a confruntat cu un conflict intens cu fosta parteneră, Lucia Bartoli, privind custodia copiilor lor. Designerul a obținut custodia exclusivă, iar cei mici locuiesc alături de el și de Andreea Sasu.

În ciuda disputelor publice, Plein a subliniat în repetate rânduri că sănătatea Andreei este prioritatea absolută. Modelul român, care i-a dăruit designerului un fiu, Hurricane Thor Thunder, nu poate fi vizitat momentan nici măcar de copilul ei, din cauza riscului ridicat de infecții pe secția unde este internată.

