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Cum şi-a petrecut Marymar ziua de naştere. Mesajul public transmis de Tzancă Uraganu

De: David Ioan 05/06/2026 | 23:21
Cum şi-a petrecut Marymar ziua de naştere. Mesajul public transmis de Tzancă Uraganu
Foto: Instagram
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Alina Marymar a marcat împlinirea celor 31 de ani cu o petrecere pregătită în cel mai mic detaliu, într-o locație exclusivistă din București.

Atmosfera a fost construită în jurul unei singure culori, rozul, ales atât pentru decor, cât și pentru ținuta vedetei, transformând aniversarea într-un eveniment cu identitate vizuală clară și ușor de remarcat. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Alina Marymar, show total la 31 de ani.

Alegerea vestimentară a Alinei Marymar a urmat aceeași direcție. Bruneta a purtat o rochie roz cu un decolteu accentuat, completată de un halat în aceeași nuanță, accesorizat cu puf la mâneci. Stilul ei, deja cunoscut pentru accentele senzuale, a fost în ton cu decorul, unde masa și întreaga amenajare au fost realizate exclusiv în nuanțe de roz, cu flori naturale și elemente atent selectate pentru un efect vizual puternic.

Tzancă Uraganu i-a făcut toate poftele

Petrecerea a reflectat preferințele sărbătoritei, iar surse din apropierea cuplului spun că Alina Marymar își exprimă des dorințele, iar Tzancă Uraganu nu obișnuiește să le contrazică. Evenimentul a fost, astfel, o combinație între stilul ei extravagant și disponibilitatea artistului de a-i face pe plac. Tzancă Uraganu a marcat momentul și în mediul online, unde a publicat o fotografie cu partenera sa, însoțită de un mesaj scurt, dar intens, dedicat atât Alinei, cât și fiicei lor.

Artistul a scris:

„La mulți ani, frumusețea României!! MARYMAR!! Să ne trăiască fetița, minunea noastră, să fii sănătoasă și fericită alături de noi!!!!!“.

CITEŞTE ŞI: Tzancă Uraganu, surpriză colosală pentru Alina Marymar în văzul lumii! Ce a așteptat-o acasă

Marymar a dat peste cap audiența, asortată perfect cu Cadillac-ul. Până și Kim Kardashian ar fi invidioasă

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