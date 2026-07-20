Patru fetițe identice, concepute natural, s-au născut în Australia. Medicii spun că este un caz extrem de rar

O australiancă în vârstă de 34 de ani a adus pe lume patru fetițe identice, concepute natural, într-o sarcină pe care medicii au descris-o drept „extrem de riscantă”. Nașterea, care a avut loc la Spitalul Regal Brisbane pentru Femei, este considerată o raritate medicală, iar specialiștii spun că șansele unui astfel de caz sunt de aproximativ una la 15 milioane de sarcini.

O sarcină unică: un singur ovul s-a divizat în patru embrioni

Cele patru fetițe s-au născut prin operație de cezariană pe 14 iulie, la 28 de săptămâni și patru zile de sarcină.

Medicii au explicat că este vorba despre cvadrupleți monozigoți, adică patru copii proveniți dintr-un singur ovul fecundat care s-a divizat în patru embrioni.

Mama copiilor, Jenitar Na’amoana, în vârstă de 34 de ani, și soțul ei, Jortham, aveau deja patru copii și au fost, potrivit spitalului, „complet surprinși” când au aflat că vor deveni părinții unor cvadrupleți.

Medicii: „Un astfel de caz este aproape nemaiauzit”

Dr. Alexa Bendall, medic specialist în medicină materno-fetală și obstetrică, care a urmărit întreaga sarcină, a explicat cât de rar este un astfel de eveniment.

„Estimăm că apariția unor cvadrupleți identici are loc la aproximativ una din 15 milioane de sarcini. Dar faptul că au împărțit aceeași placentă este ceva nemaiauzit.”

Specialista a precizat că sarcina a fost considerată cu risc foarte ridicat, iar Jenitar Na’amoana a fost internată începând cu săptămâna a 25-a pentru monitorizare permanentă.

„Am spus mereu că, dacă vom reuși să ajungem la 28 de săptămâni, va fi deja o mare realizare. Faptul că avem patru fetițe frumoase și sănătoase, născute la 28 de săptămâni și patru zile, este incredibil și suntem foarte fericiți că am făcut parte din această poveste.”

Una dintre fetițe a primit numele medicului care a îngrijit sarcina

Cele patru surori au fost botezate Emily, Harriet, Catherine și Alexa, ultima primind numele medicului care a urmărit sarcina încă din primele săptămâni.

Dr. Bendall a spus că gestul părinților reprezintă „un omagiu minunat”.

Potrivit medicilor, toate cele patru fetițe evoluează foarte bine și vor rămâne în secția de terapie intensivă neonatală până când vor ajunge la termenul normal al sarcinii.

Familia are 8 copii și cere ajutor pentru un microbuz

În familie mai sunt încă patru copii, cu vârste cuprinse între unu și zece ani. După nașterea cvadrupleților, Jenitar Na’amoana a lansat o campanie online de strângere de fonduri pentru a cumpăra un microbuz cu cel puțin zece locuri.

Mesajul publicat alături de campanie a emoționat mii de oameni.

„Cele patru miracole prețioase ale noastre au venit pe lume în siguranță. Inimile noastre sunt pline de recunoștință, însă realitatea de a avea grijă de patru nou-născuți în același timp ne-a adus provocări pe care nu ni le-am fi imaginat niciodată.”

Campania a strâns deja peste 37.000 de dolari australieni (aproximativ 19.260 de lire sterline) din donații.

Medicii estimează că cvadrupleții concepuți natural apar în aproximativ un caz la 700.000 de nașteri. În cazul familiei Na’amoana, faptul că cei patru copii sunt și identici, provenind din același ovul fecundat, face ca nașterea să fie una dintre cele mai rare întâlnite în practica medicală.

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