JD Vance a devenit tată pentru a patra oară. Ce nume au ales pentru copil

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a anunțat că el și soția sa, Usha Vance, au devenit părinți pentru a patra oară. Cei doi au un băiețel pe nume Alec Neel Vance, care s-a născut duminică dimineață.

Anunțul a fost făcut chiar de JD Vance, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

„Usha și bebelușul sunt fericiți și sănătoși, iar copiii noștri sunt încântați să își cunoască frățiorul. Le mulțumim medicilor și întregului personal de la Walter Reed Medical Center pentru grija pe care ne-au oferit-o”, a transmis vicepreședintele american.

JD Vance a devenit tată pentru a patra oară

Potrivit BBC, este pentru prima dată în mai bine de 150 de ani când un vicepreședinte în funcție al Statelor Unite devine părinte în timpul mandatului.

JD și Usha Vance mai au împreună trei copii: Ewan, în vârstă de 9 ani, Vivek, 6 ani, și Mirabel, în vârstă de 4 ani.

Usha Vance s-a născut și a crescut în apropiere de San Diego, California, într-o familie de origine indiană. Tatăl său este inginer mecanic, iar mama sa este biolog molecular.

Cei doi s-au cunoscut în 2010, pe când erau studenți la Facultatea de Drept a Universității Yale, și s-au căsătorit câțiva ani mai târziu.

JD Vance a susținut în repetate rânduri creșterea natalității

Vicepreședintele american s-a remarcat în ultimii ani datorită pozițiilor sale prin care a încurajat familiile americane să aibă mai mulți copii, susținând că scăderea natalității reprezintă una dintre marile provocări ale Statelor Unite.

În cartea sa publicată recent, JD Vance a dezvăluit că soția sa nu era convinsă inițial că își mai dorește un copil. El a scris că aceasta și-a schimbat părerea după moartea influencerului conservator Charlie Kirk, unul dintre apropiații săi.

„La puțin timp după ce ne-am luat rămas-bun de la prietenul meu, Usha a rămas însărcinată cu al patrulea nostru copil, un băiat. O viață ne-a fost luată, dar alta ne-a fost dăruită”, a scris JD Vance.

CITEȘTE ȘI:

J.D. Vance va deveni tată pentru a patra oară. Soția sa va aduce pe lume un băiețel la finalul lunii iulie

Cum arată rochia de 8 dolari cu care gravida Usha, soția lui J.D. Vance, a atras atenția