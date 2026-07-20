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Travis Scott, implicat într-un scandal la concertul lui 50 Cent! S-a lăsat cu sticle aruncate și injurii

De: Daniel Matei 20/07/2026 | 22:50
Travis Scott, implicat într-un scandal la concertul lui 50 Cent! S-a lăsat cu sticle aruncate și injurii
Sursa foto: Profimedia
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Rapperul Travis Scott ar fi fost implicat într-o altercație într-un club exclusivist din New York, unde, potrivit unor surse, mai multe sticle ar fi fost aruncate în timpul unui conflict izbucnit în apropierea scenei.

Potrivit Page Six, incidentul ar fi avut loc sâmbătă seară la Zero Bond, un club privat din cartierul NoHo, în timpul unui concert susținut de rapperul 50 Cent, organizat în cadrul unui eveniment privat. Potrivit surselor, conflictul ar fi pornit după ce Travis Scott ar fi crezut că un alt invitat îl filma fără acordul său.

Sursele publicației susțin că artistul s-ar fi apropiat de persoana respectivă, iar situația ar fi degenerat rapid. Martorii afirmă că în timpul altercației au fost aruncate sticle, însă nu este clar dacă Travis Scott însuși a participat la acest gest sau dacă obiectele au fost aruncate de persoane din anturajul său.

„Totul s-a petrecut foarte repede. Conflictul a izbucnit brusc și s-a încheiat la fel de repede”, a declarat o sursă.

Scandalul s-a încheiat destul de rapid

Potrivit acelorași surse, agenții de securitate au intervenit imediat și au oprit conflictul înainte ca acesta să escaladeze. La fața locului nu au fost solicitați polițiști sau echipaje medicale, iar spectacolul susținut de 50 Cent a continuat conform programului.

Reprezentanții clubului Zero Bond, ai lui Travis Scott și ai companiei Raising Cane’s, care organizase evenimentul privat, nu au comentat informațiile apărute în presă.

Page Six amintește că nu este pentru prima dată când numele lui Travis Scott este asociat cu altercații petrecute la evenimente mondene. Publicația face referire și la incidente relatate anterior, inclusiv la o dispută de la petrecerea organizată de Michael Rubin și la un conflict izbucnit în timpul unei petreceri organizate după gala amfAR de la Cannes.

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