Răzvan Kovacs nu se mai ascunde. Fostul concurent de la Insula iubirii și-a prezentat oficial noua iubită

După ce s-a despărțit de Ella Vișan, Răzvan Kovacs nu a pierdut mult timp și a trecut la următoarea „victimă”. Fostul concurent de la Insula iubirii nu se mai ferește, iar recent le-a prezentat-o urmăritorilor pe bruneta care i-a „pus capac”.

În ultima perioada, Răzvan Kovacs a dat semne că este din nou îndrăgostit. Ella Vișan a devenit de domeniul trecutului, iar în prezent noua muză a dj-ului este o brunetă. Și nu, nu este vorba despre Ema Orpișan.

Răzvan Kovacs și-a asumat relația cu noua iubită

În aceste zile, Răzvan Kovacs și noua lui iubită se află într-o escapadă la Transalpina, locul care l-a inspirat să renuțe la discreție și să le-o prezinte prietenilor virtuali pe femeia care i-a picat cu „tronc”. Ceea ce părea să fie o postare absolut obișnuită la prima vedere, fanii vigilenți au observat imediat un detaliu important. În timp ce urmăreau un film alături de un alt cuplu, Răzvan a numit-o oficial pe noua sa iubită în mediul online – vezi AICI imagini.

Până la acest moment, Răzvan Kovacs doar a „scăpat” mici indicii și a lăsat să se înțeleagă că iubește din nou, de la imagini cu buchete de flori, până la melodii romantice și declarații pline de subînțeles – vezi AICI.

Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au o fetiță împreună

La începutul lunii februarie, după nenumărate încercări de a-și repara căsnicia, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au depus actele de divorț, însă, nici până în ziua de azi, separarea lor nu a fost finalizată (citește AICI). În tot acest timp, fostul crai de la Insula iubirii, așa cum a fost intitulat, nu se abate de la propriul stil de viață și pare mai hotărât ca niciodată să își trăiască prezentul la intensitate maximă.

Una dintre cele mai concrete dovezi sunt mesajele romantice pe care le postează în mediul online, unde nu se mai scunde și se mândrește cu fiecare cucerire pe care o face. De când este într-o nouă relație, dj-ul își exprimă adese sentimentele pe social media, postând mesaje romantice și declarații de dragoste pentru iubita sa.