Acasă » Știri » Ema Oprișan și Ella Vișan sunt istorie. Răzvan Kovacs s-a îndrăgostit din nou

Ema Oprișan și Ella Vișan sunt istorie. Răzvan Kovacs s-a îndrăgostit din nou

De: Emanuela Cristescu 01/07/2026 | 11:13
Ema Oprișan și Ella Vișan sunt istorie. Răzvan Kovacs s-a îndrăgostit din nou
Ema Oprișan și Ella Vișan sunt istorie. Răzvan Kovacs s-a îndrăgostit din nou
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Răzvan Kovacs demonstrează că titlul de „crai” de la Insula Iubirii i se potrivește de minune! Se pare că Ema Oprișan și Ella Vișan sunt istorie și că DJ-ul și-a găsit, în mare secret, o nouă muză. Fostul concurent nu s-a mai ascuns și a recunoscut tot pe rețelele de socializare.

Numele lui Răzvan rămâne, fără doar și poate, unul dintre cele mai controversate din peisajul monden autohton. Acesta a intrat în atenția publicului larg alături de Ema Oprișan, partenera cu care a plecat să își testeze fidelitatea în Thailanda. Deși acolo totul părea distrus, întorși în țară, cei doi au decis să își mai acorde o șansă, devenind ulterior părinții unei fetițe minunate.

Răzvan Kovacs, din nou îndrăgostit

Căsnicia lor s-a destrămat însă rapid, iar DJ-ul s-a reorientat rapid către Ella Vișan. Nici această idilă nu a avut un final fericit. Acum, ambele femei sunt istorie, iar Răzvan pare atras în mrejele unei noi cuceriri!

Recent, Răzvan a postat o imagine care vorbește de la sine. Pe scaunul din dreapta al bolidului său se afla un buchet superb de flori, pregătit special pentru o domnișoară misterioasă. Ca tacâmul să fie complet, fostul soț al Emei a atașat și o melodie extrem de siropoasă, ale cărei versuri transmit un mesaj direct despre starea inimii sale din acest moment.

Ema Oprișan și Ella Vișan sunt istorie. Răzvan Kovacs s-a îndrăgostit din nou
Ema Oprișan și Ella Vișan sunt istorie. Răzvan Kovacs s-a îndrăgostit din nou

„Ți-aș aduce flori, dar știi că mor / Ți-aș aduce soarele, dar nu / Nu pot să-l ating, că-s doar un om / Mai bine îți dau inima de tot”, sunt versurile melodiei pe care o asculta Răzvan.

Se consideră un bărbat romantic

Toată lumea se întreba cum reușește controversatul bărbat să facă adevărate ravagii în rândul domnișoarelor și să le dea pe spate atât de ușor. Răspunsul a venit chiar de la el! Zilele trecute, Răzvan a publicat un mesaj plin de înțeles, prin care le-a demonstrat tuturor că este un romantic incurabil și că distanța nu reprezintă absolut nicio barieră atunci când vrea să își strângă în brațe noua iubită, fie și pentru câteva clipe.

„Într-o lume în care toți zic „Nu are sens să ne vedem pentru 5 minute”, eu spun: „Ba are sens. Eu vin, te iau în brațe și plec”, a scris DJ-ul, în mediul online.

VEZI ȘI: Răzvan Kovacs, primele declarații după despărțirea de Ella. Replică acidă pentru ispita care l-a ironizat: “S-a eliberat locul de amantă”

Răzvan Kovacs, detalii neașteptate despre întâlnirea cu o tânără în club. Întrebarea care l-a surprins

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Știri
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
Știri
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza furtunilor pot susține examenul la ora 13:00
Mediafax
VESTE BUNĂ! Elevii care întârzie la BAC la Matematică sau Istorie din cauza...
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul unde vacanța e considerată o ironie
Adevarul
„Am mâncat parizer trei săptămâni după o zi de excursie”. Reportaj din județul...
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de euro, CV-uri falsificate și verișoare în funcții publice
Digi24
„Nu o recunosc”. Scandal uriaș în jurul Maiei Sandu: salarii de mii de...
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Mediafax
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Parteneri
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră impresionantă în medicină
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Puțini știu cine este Raluca Olaru, fosta soție a lui Mircea Radu. Are o carieră...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani are și am zis aoleu”
Click.ro
Ce diferență de vârstă este între Paula Chirilă și Dan Giuvelic: „L-am întrebat câți ani...
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care nu a intervenit
Digi 24
Caz șocant în România: o mamă a încercat să-și sufoce copilul, sub privirile tatălui, care...
Starea de criză la pompă A EXPIRAT de astăzi. Cât costă ACUM litrul de motorină în România?
Promotor.ro
Starea de criză la pompă A EXPIRAT de astăzi. Cât costă ACUM litrul de motorină...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii!
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
go4it.ro
Cum arată telefonul mobil conceput pentru copii și elevi
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care vor fi zonele cele mai afectate. Prognoză de ultimă oră de la ANM
Gandul.ro
Continuă vijeliile și ploile torențiale, care pot depăși 60 de litri/metru pătrat. Care vor fi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Ultima apariție a cuplului Ileana Sterp-Daniel, înainte de divorț. Semnele care prevesteau separarea
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
Situația hilară care putea să ducă la tragedie. Ce i s-a întâmplat unui polițist care dirija traficul
Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”
Ileana Sterp a anunțat divorțul de Daniel: ”Vom merge pe drumuri separate”
Tzancă Uraganu, mesaj dur pentru tatăl din Iași care și-a uitat fiica în mașina la 40 de grade: ...
Tzancă Uraganu, mesaj dur pentru tatăl din Iași care și-a uitat fiica în mașina la 40 de grade: „Ar fi putut să se întâmple o tragedie, iar el mai avea și nervi”
De ce unele clipuri create cu AI par aproape reale, iar altele arată evident generate
De ce unele clipuri create cu AI par aproape reale, iar altele arată evident generate
Tatăl actriței Daveigh Chase reacționează după moartea acesteia. „Nu mă surprinde, era de așteptat”
Tatăl actriței Daveigh Chase reacționează după moartea acesteia. „Nu mă surprinde, era de așteptat”
Vezi toate știrile