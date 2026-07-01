Ema Oprișan și Ella Vișan sunt istorie. Răzvan Kovacs s-a îndrăgostit din nou

Răzvan Kovacs demonstrează că titlul de „crai” de la Insula Iubirii i se potrivește de minune! Se pare că Ema Oprișan și Ella Vișan sunt istorie și că DJ-ul și-a găsit, în mare secret, o nouă muză. Fostul concurent nu s-a mai ascuns și a recunoscut tot pe rețelele de socializare.

Numele lui Răzvan rămâne, fără doar și poate, unul dintre cele mai controversate din peisajul monden autohton. Acesta a intrat în atenția publicului larg alături de Ema Oprișan, partenera cu care a plecat să își testeze fidelitatea în Thailanda. Deși acolo totul părea distrus, întorși în țară, cei doi au decis să își mai acorde o șansă, devenind ulterior părinții unei fetițe minunate.

Răzvan Kovacs, din nou îndrăgostit

Căsnicia lor s-a destrămat însă rapid, iar DJ-ul s-a reorientat rapid către Ella Vișan. Nici această idilă nu a avut un final fericit. Acum, ambele femei sunt istorie, iar Răzvan pare atras în mrejele unei noi cuceriri!

Recent, Răzvan a postat o imagine care vorbește de la sine. Pe scaunul din dreapta al bolidului său se afla un buchet superb de flori, pregătit special pentru o domnișoară misterioasă. Ca tacâmul să fie complet, fostul soț al Emei a atașat și o melodie extrem de siropoasă, ale cărei versuri transmit un mesaj direct despre starea inimii sale din acest moment.

„Ți-aș aduce flori, dar știi că mor / Ți-aș aduce soarele, dar nu / Nu pot să-l ating, că-s doar un om / Mai bine îți dau inima de tot”, sunt versurile melodiei pe care o asculta Răzvan.

Se consideră un bărbat romantic

Toată lumea se întreba cum reușește controversatul bărbat să facă adevărate ravagii în rândul domnișoarelor și să le dea pe spate atât de ușor. Răspunsul a venit chiar de la el! Zilele trecute, Răzvan a publicat un mesaj plin de înțeles, prin care le-a demonstrat tuturor că este un romantic incurabil și că distanța nu reprezintă absolut nicio barieră atunci când vrea să își strângă în brațe noua iubită, fie și pentru câteva clipe.

„Într-o lume în care toți zic „Nu are sens să ne vedem pentru 5 minute”, eu spun: „Ba are sens. Eu vin, te iau în brațe și plec”, a scris DJ-ul, în mediul online.

VEZI ȘI: Răzvan Kovacs, primele declarații după despărțirea de Ella. Replică acidă pentru ispita care l-a ironizat: “S-a eliberat locul de amantă”

Răzvan Kovacs, detalii neașteptate despre întâlnirea cu o tânără în club. Întrebarea care l-a surprins