Marina Almășan, mai fericită ca niciodată. Fiul ei s-a întors acasă: „Grija m-a îmbătrânit cu 10 ani”

Cunoscuta prezentatoare Marina Almășan (60 de ani) a trăit clipe de coșmar în ultimele șapte luni, măcinată de frică și dor, însă acum soarele a răsărit din nou pe strada ei. Fiul său, Victoraș Socaciu, s-a întors în sfârșit în România, după o lungă perioadă în care tensiunile geo-politice extreme din Orientul Mijlociu i-au ținut departe unul de celălalt.

Băiatul vedetei și al regretatului artist Victor Socaciu și-a clădit o carieră de succes în IT în Dubai. Deși mama lui plănuia de mult timp să-l strângă în brațe, destabilizarea securității din zona Golfului, urmată imediat de o scumpire astronomică a zborurilor internaționale, i-a obligat să amâne vizitele luni la rând.

Marina Almășan, mai fericită ca niciodată

Chinul s-a încheiat însă în această săptămână, când tânărul a aterizat în Capitală. El a venit însoțit de aleasa inimii sale.

Pregătirile pentru primirea musafirilor de onoare au fost demne de vizitele regale. Marina Almășan și partenerul ei de viață, Sorin Mărcuș, s-au baricadat în casă și au trecut la curățenie generală chiar în toiul nopții. Pentru ca tinerii sosiți din Emirate să se bucure de tot confortul și de intimitate totală, aceștia au fost cazați în locuința modernă și plină de stil a afaceristului.

„Ei, haideți, că în ipostaza asta nu ne-ați văzut! Da, facem șmotru nocturn și, nu, nu facem reclamă la produse de curățenie! Mâine primim înalți oaspeți și am ales ca reședință a musafirilor speciali cocheta locuință a lui Sorin. Da, casa e a lui, șmotrul, al amândurora! Să știți că vă putem ajuta, la ocazii! Suntem harnici și pricepuți și organizăm ceremonii de mare clasă! Prețuri promoționale pentru prieteni! Ah! Era să uit! Noapte bună! Mâine vă voi dezvălui cine vor fi oaspeții noștri de seamă! Chiar nu bănuiți?”, a spus Marina Almășan.

„Grija m-a îmbătrânit cu 10 ani”

După ce a stat ca pe ghimpi atâtea luni din cauza conflictelor armate din vecinătatea fiului ei, Marina Almășan simte că a renăscut. Aceasta a dezvăluit cum a decurs prima zi alături de copii, recunoscând că a lăsat baltă orice proiect profesional pentru a se dedica exclusiv familiei.

„Nu ne-am văzut din iarnă. Perioada frământară, din zona Golfului, am petrecut-o la distanță, grija m-a „îmbătrânit” cu 10 ani! Apoi prețurile la biletele de avion au explodat și am fost nevoiți să tot amânăm întâlnirea. În fine, iată, s-a produs! Mă bucur să-i am pe amândoi, aici, pe el și pe iubita lui. Zilele acestea, ne-am făcut program comun, prin urmare sunt nevoită să pun pe stand by cartea despre Egipt, la care lucrez și care va apărea la finele anului. Una peste alta, sunt în al nouălea cer, iar mamele cu copii plecați departe știu ce spun! În septembrie, vine în țară și Maria, fiica lui Sorin, pe care o plac înainte de a ne fi văzut față-n față, și abia aștept s-o cunosc personal. Emoțiile lui Sorin deja au început!”, a spus prezentatoarea pentru Click.

VEZI ȘI: Marina Almășan, despre relația cu Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”

Marina Almășan, cerută în căsătorie de Sorin Mărcuș! Ce declarații au făcut cei doi despre întregul moment: „Cadou de ziua mea”