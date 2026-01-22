Marina Almășan, îndrăgostită lulea de Sorin Mărcuș: „Destinul a făcut să ne unim singurătățile”

Marina Almășan (59 de ani) trăiește astăzi o poveste care pare desprinsă dintr-un scenariu de film. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta TV vorbește despre relația cu Sorin Mărcuș, omul pe care l-a remarcat încă din adolescență și care i-a reapărut în viață exact când avea nevoie.

În adolescență îl privea pe patinoar, iar după zeci de ani viața i l-a adus din nou alături. Povestea Marinei Almășan și a lui Sorin Mărcuș pare desprinsă dintr-un film romantic, cu final fericit, în care dragostea apare exact atunci când eroina are mai multă nevoie. Prezentatoarea TVR și-a găsit jumătatea în persoana omului de afaceri Sorin Mărcuș, iar fanii nu încetează să se minuneze de cât de reușit pare noul cuplu, singura întrebare rămasă fiind: ce le-a luat atât de mult?

Ei bine, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Marina Almășan dezvăluie că a pus ochii pe „regele” gheții în adolescență, iar destinul le-a dat întâlnire, mai apoi, exact când avea mai multă nevoie.

Marina Almășan și Sorin Mărcuș, împreună, după două decenii

CANCAN.RO: Cum a fost pentru tine anul 2025, dincolo de proiecte și apariții? Ce ți-a adus și ce te-a schimbat în plan personal?

Marina Almășan: A fost anul relaxării mele, al redescoperirii mele, al reașezării mele în mine, în matca mea, de care viața mă îndepărtase atât de tare. Am reînceput să-mi recâștig stima de sine, să-mi reașez prioritățile, să mă desprind de trecut și să privesc spre viitor.

CANCAN.RO: Cu ce gânduri ai intrat în 2026 și ce îți dorești cel mai mult de la acest an?

Marina Almășan: Am intrat cu o stare de bine, de încredere, de optimism. Am început să văd lucrurile nu în tonuri cenușii, ca până acum, ci în nuanțe vesele și optimiste. Am avut cel mai vesel Revelion din ultimii 15 ani și, potrivit unei superstiții, dacă începi Anul Nou cu zâmbetul pe buze, așa vei străbate întregul an! Deci… să sperăm că funcționează!

CANCAN.RO: Surpriza anului vine din relația cu Sorin Mărcuș. Cum v-ați cunoscut voi și când ai simțit că relația voastră merită asumată public?

Marina Almășan: Îl știu din adolescență, când patinam amândoi pe Patinoarul Floreasca, iar eu și colega mea de bancă, Anca, trăgeam cu ochiul la vitejii de pe gheață, cei care „evoluau” ca la acele Campionate Europene de patinaj artistic, comentate de Cristian Țopescu. Erau un fel de Feți-Frumoși ai momentului, iar între ei am remarcat ochii albaștri ai lui Sorin, practicant de hochei la acea vreme, deci „rege” pe gheață.

Am revăzut acei ochi limpezi după vreo 20 de ani, când, în calitate de om de afaceri, mi-a sponsorizat câteva ediții ale „Ceaiului de la ora 5”, iar după alte douăzeci și ceva de ani, viața ne-a adus din nou alături, în cadrul unui spectaculos proiect de turism, în care Sorin m-a atras, cu farmecul său inegalabil. Și se pare că nu m-a atras numai în proiect, ci și în inima sa.

Pentru că suntem amândoi oameni responsabili, cu experiență bogată de viață și având amândoi convingerea că, pe acest ultim tronson al său, avem „datoria” să fim fericiți, ne-am trecut în revistă compatibilitățile și am decis să dăm o șansă acestei relații, care ne umple reciproc „golurile” acumulate în timp.

CANCAN.RO: Multă lume v-a spus deja că există o asemănare între voi, atât fizică, dar și ca energie, ca spirit. Crezi în destin sau crezi, mai degrabă, că omul își face „norocul” cu mâna lui?

Marina Almășan: Da, „asemănarea” de care vorbești chiar a fost un leitmotiv al miilor de comentarii primite de noi pe rețelele de socializare. Adevărul este că suntem doi oameni veseli, deciși să facă față provocărilor vieții cu zâmbetul pe buze și sprijinindu-se reciproc. Suntem doi împătimiți ai călătoriilor, ai fotografiei, ai socializării.

Nu știu dacă e vorba de destin, știu doar că, după câteva săptămâni de comunicare, amândoi aveam senzația că ne știm de-o viață. Și am mai împărtășit un sentiment comun: acela că fiecare aștepta, de ani buni (egali, la număr), acel OM alături de care să meargă mai departe în viață, până la capăt.

Și, iată, se pare că destinul de care vorbești a făcut să ne unim singurătățile. Nu vreau să vorbesc în numele lui Sorin, dar eu, una, tind să îi fiu recunoscătoare destinului.

CANCAN.RO: În fiecare ediție „Hai hui… cu Marina”, ne surprinzi cu o nouă destinație. Ce călătorii ți-ai planificat pentru acest început de an?

Marina Almășan: Deocamdată aștept semnalul aprobării grilelor de primăvară ale TVR. Din acel moment, informațiile pe care le voi da vor fi oficiale. Cu siguranță, alte câteva zeci de noi destinații le vor urma celor 20 de până acum.

Deja sunt în discuții cu instituții oficiale, cu misiuni diplomatice ale României, cu comunități de români din diferite colțuri ale lumii, cu potențiali finanțatori, dar deocamdată discuțiile sunt de principiu. Sunt un soldat disciplinat: până comandantul nu sună din goarnă, stau cu arma la picior!

CANCAN.RO: Călătoriile sunt o pasiune comună pentru tine și Sorin. Ce destinații ți-ai dori să bifați împreună?

Marina Almășan: Sorin are un vis pe care mi l-a împărtășit din capul locului și pe care l-am îmbrățișat cu bucurie și entuziasm: o călătorie în jurul lumii! Am fost fascinată, în copilărie, de scrierile lui Jules Verne, prin urmare o astfel de călătorie mă va face să simt cumva că merg pe urmele marelui vizionar.

Nu cred că o vom face în nacela unui balon și nici cu un batiscaf sau un tren de epocă, dar mă bazez pe Sorin, care este un foarte bun organizator, că va găsi cea mai spectaculoasă formulă de străbătut globul. Iar eu… sigur voi scrie o carte și cu acest subiect!

CANCAN.RO: În decembrie 2025 s-au împlinit 4 ani de la pierderea lui Victor Socaciu. Simți că au mai rămas lucruri nespuse sau nerezolvate după acea perioadă?

Marina Almășan: I le-am spus lui Victor la câteva zile după trecerea lui în neființă, stând lângă mormântul lui, vegheată fiind de fiul nostru. În rest, nu mai simt nevoia să vorbesc cu alte lumi. Dacă a greșit, Victor a plătit, din nefericire, din plin pentru alegerea sa. Rămân cântecele sale, să vorbească despre partea sa frumoasă, rămâne minunatul nostru fiu și mai rămâne o carte tristă, pe care am scris-o după „plecarea” lui, și în care fac o radiografie a poveștii noastre de iubire, inclusiv a spulberării sale, din motive pe care lumea le știe deja.

CANCAN.RO: Ai o relație strânsă cu cei doi copii ai tăi, chiar dacă fiul și fiica ta au ales să urmeze o carieră în străinătate. Cum au început ei anul și ce planuri au pentru 2026?

Marina Almășan: Sunt mulțumiți, fiecare, de țara aleasă: Marina, de Franța, Victor, de Dubai. Sunt împliniți, au parteneri de viață care-mi plac și cu care urmează să-și oficializeze relațiile. Iar eu… înghit în sec, încercând să mă obișnuiesc cu ideea că ambii mei copii se află atât de departe, dar că le este bine. Noi, părinții, trebuie să punem binele lor mai presus de orice, nu-i așa?

„Ultima doamnă Socaciu”- următoarea carte a Marinei Almășan

CANCAN.RO: Știu că scrisul rămâne o mare iubire pentru tine. La ce cărți lucrezi acum și ce ai vrea să mai așterni pe hârtie în perioada următoare?

Marina Almășan: Ei, uite, aici m-ai prins: încă nu am nicio carte în lucru, dar am câteva planuri. Să adun reportajele mele de călătorii din diferite colțuri ale lumii într-un jurnal de călătorie, divers și apetisant precum o delicioasă salată de fructe. Sau să continui un lucru început mai demult: un roman autobiografic dedicat perioadei mele „post-Victor Socaciu”. Cineva îmi sugera să-l intitulez „Ultima doamnă Socaciu”, având în vedere că am fost ultima femeie din viața lui Victor care i-a purtat numele.

