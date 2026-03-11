Acasă » Știri » La 24 de ani conduce TIR-ul prin Europa. Povestea tinerei care a renunțat la facultate și și-a făcut carieră la volanul camionului

La 24 de ani conduce TIR-ul prin Europa. Povestea tinerei care a renunțat la facultate și și-a făcut carieră la volanul camionului

De: Denisa Crăciun 11/03/2026 | 13:57
La 24 de ani conduce TIR-ul prin Europa. Povestea tinerei care a renunțat la facultate și și-a făcut carieră la volanul camionului
Sophie van Dalen/ Sursa: Instagram

O tânără de doar 24 de ani a ales să se facă șofer pe camion. Ea este respectată de întreaga breaslă de transporturi. Tatăl ei este cel mai mândru de ea, mai ales că a crezut că nu va rezista într-un astfel de domeniu.

Sophie van Dalen, o fată de doar 24 de ani și-a spus poveste incredibilă. Nici nu visa că va ajunge să lucreze în aria transporturilor, mai exact pe un post de șofer de camion.

Tânăra și-a început cariera încă de la 17 ani, inspirată de tatăl ei care este șofer experimentat. Așchia nu a sărit departe de trunchi, iar Sophie a fost foarte hotărâtă să intre în această lume.

Sophie van Dalen/ Sursa: Instagram
Sophie van Dalen/ Sursa: Instagram

Sophie van Dalen, fata care și-a urmat visul

Șoferia nu este pentru oricine. Cu atât mai mult atunci când vorbim de meseria de șofer de camion. De cele mai multe ori este considerat un loc de muncă pentru bărbați. Puținele ore de somn și lipsa confortului inevitabil nu au făcut-o pe Sophie, o tânără din Nuenen, Țările de Jos, să renunțe la visul ei, să renunțe la visul ei de a intra în acest domeniu. Fata a decis să se facă șofer de tir încă de la 17 ani. Nimeni nu se gândea că va ajunge atât de departe, însă determinarea ei a fost mult mai puternică. Tatăl ei i-a spus atunci că nu va putea face față, dar acum este cel mai mândru.

Sophie nu va rezista nici măcar o zi pe camion, a spus el.

Povestea din tată în fiică

Pe lângă motivul principal din spatele acestei decizii, adică depășirea timidității, fata a vrut să se facă șoferiță pentru că a fost inspirată de tatăl ei, șofer experimentat. Sophie a mărturisit că a încercat să studieze și altceva. Ea s-a gândit să devină oftalmolog, dar a renunțat rapid la idee. După o scurtă perioadă, a vrut să devină tehnician, dar materialele grele au făcut-o să renunțe și la asta.

Am văzut toate acele cărți groase de fizică și chimie și am știut că nu e pentru mine. Atunci m-am înscris la o școală de șoferi profesioniști și am început un nou drum, a spus ea.

După multe drumuri, ea a decis să se alăture afacerii familiei ei, iar în prezent livrează produse congelate împreună cu iubitul ei.

Îmi place să am o rutină și să știu că am mereu aceeași mașină. Prietenul meu, Thijs, care este tot șofer, transportă produse diverse, de la saltele la produse de supermarket, a mai adăugat tânăra.

VEZI ȘI: Un șofer de TIR român a strâns 60.000 de euro și și-a deschis propria afacere. În ce a investit

Salariu șofer de TIR 2026. Cât se câștigă în România în comparație cu alte țări din UE

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mesajul Adelei Popescu pentru Radu Vâlcan, plecat la filmările Insula Iubirii. Vedeta recunoaște că îi este greu fără el
Știri
Mesajul Adelei Popescu pentru Radu Vâlcan, plecat la filmările Insula Iubirii. Vedeta recunoaște că îi este greu fără…
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă să rămână în țară
Știri
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă…
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut ridicarea imunității
Mediafax
Denunț la DNA pe numele Oanei Țoiu pentru abuz în serviciu. S-a cerut...
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex în văzul clienţilor înmărmuriţi dintr-un club
Adevarul
Polițiști din Oradea, trimiși în judecată după ce au fost filmați făcând sex...
Ce sumă e obligat Roman Abramovici să doneze victimelor războiului din Ucraina, din vânzarea Chelsea
Digi24
Ce sumă e obligat Roman Abramovici să doneze victimelor războiului din Ucraina, din...
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera...
Parteneri
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa! Arată impecabil la vârsta ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 57 de ani, Oana Sârbu sfidează timpul. Vedeta din „Liceenii” uimește cu silueta sa!...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Click.ro
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de...
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom ține cont de rolul lor
Digi 24
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din Briansk: Vom...
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia...
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
go4it.ro
Soldații americani, apărați de tehnologie militară românească în Orientul Mijlociu
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești 1.000 lei la factura la curent, anual
Gandul.ro
TOP 10 | Electrocasnicele care te lasă fără bani. Care e aparatul pentru care plătești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesajul Adelei Popescu pentru Radu Vâlcan, plecat la filmările Insula Iubirii. Vedeta recunoaște că ...
Mesajul Adelei Popescu pentru Radu Vâlcan, plecat la filmările Insula Iubirii. Vedeta recunoaște că îi este greu fără el
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost ...
Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost activat după Survivor!
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă ...
Tot mai puțini tineri români vor să plece la muncă în străinătate. Studiul care arată de ce preferă să rămână în țară
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Atacul de la reședința Rihannei din Los Angeles a fost „premeditat”. Ce riscă femeia acuzată
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Emil Rengle cu Alejandro Zandes au ales data nunții! Vor avea loc două evenimente
Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență
Cum să fii pregătit în caz de război. Lista de alimente pentru situații de urgență
Vezi toate știrile