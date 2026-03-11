La 24 de ani conduce TIR-ul prin Europa. Povestea tinerei care a renunțat la facultate și și-a făcut carieră la volanul camionului

O tânără de doar 24 de ani a ales să se facă șofer pe camion. Ea este respectată de întreaga breaslă de transporturi. Tatăl ei este cel mai mândru de ea, mai ales că a crezut că nu va rezista într-un astfel de domeniu.

Sophie van Dalen, o fată de doar 24 de ani și-a spus poveste incredibilă. Nici nu visa că va ajunge să lucreze în aria transporturilor, mai exact pe un post de șofer de camion.

Tânăra și-a început cariera încă de la 17 ani, inspirată de tatăl ei care este șofer experimentat. Așchia nu a sărit departe de trunchi, iar Sophie a fost foarte hotărâtă să intre în această lume.

Sophie van Dalen, fata care și-a urmat visul

Șoferia nu este pentru oricine. Cu atât mai mult atunci când vorbim de meseria de șofer de camion. De cele mai multe ori este considerat un loc de muncă pentru bărbați. Puținele ore de somn și lipsa confortului inevitabil nu au făcut-o pe Sophie, o tânără din Nuenen, Țările de Jos, să renunțe la visul ei, să renunțe la visul ei de a intra în acest domeniu. Fata a decis să se facă șofer de tir încă de la 17 ani. Nimeni nu se gândea că va ajunge atât de departe, însă determinarea ei a fost mult mai puternică. Tatăl ei i-a spus atunci că nu va putea face față, dar acum este cel mai mândru.

Sophie nu va rezista nici măcar o zi pe camion, a spus el.

Povestea din tată în fiică

Pe lângă motivul principal din spatele acestei decizii, adică depășirea timidității, fata a vrut să se facă șoferiță pentru că a fost inspirată de tatăl ei, șofer experimentat. Sophie a mărturisit că a încercat să studieze și altceva. Ea s-a gândit să devină oftalmolog, dar a renunțat rapid la idee. După o scurtă perioadă, a vrut să devină tehnician, dar materialele grele au făcut-o să renunțe și la asta.

Am văzut toate acele cărți groase de fizică și chimie și am știut că nu e pentru mine. Atunci m-am înscris la o școală de șoferi profesioniști și am început un nou drum, a spus ea.

După multe drumuri, ea a decis să se alăture afacerii familiei ei, iar în prezent livrează produse congelate împreună cu iubitul ei.

Îmi place să am o rutină și să știu că am mereu aceeași mașină. Prietenul meu, Thijs, care este tot șofer, transportă produse diverse, de la saltele la produse de supermarket, a mai adăugat tânăra.

