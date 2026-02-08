Un șofer de TIR român a strâns 60.000 de euro și și-a deschis propria afacere. În ce a investit

Povestea lui Alex s-ar putea transforma într-un film la Hollywood. Românul în vârstă de 29 de ani, crescut în Spania de la vârsta de 8 ani, a reușit să-și creeze o nouă viață. A renunțat să mai fie șofer pe camion și și-a lansat propria afacere.

A petrecut șapte ani la volan pe drumurile din Europa, alături de câinele său, „Dante”, care i-a devenit tovarăș în această aventură. „Multe ore, multă muncă”, recunoaște el. Așa a strâns bani pentru o afacere proprie, aproximativ 60.000 de euro, și și-a cumpărat un apartament.

Trăirile lui Alex au devenit cunoscute după ce a apărut într-unul dintre videoclipurile publicate de tiktokerul Reto Hispano, un camionagiu originar din România, care are peste 200.000 de urmăritori. Acum, Alex, are propria firmă: curăță autoturisme la domiciliu.

Câți bani a strâns Alex când lucra pe camion

Înființarea afacerii l-a costat inițial în jur de 25.000 de euro, inclusiv duba, asigurarea și alte cheltuieli. „Mă doare, pare mult, dar i-am economisit”. De fapt, în anii petrecuți ca șofer de camion, a reușit să strângă între 50.000 și 60.000 de euro „după avansul pentru apartament, cu ipotecă și tot ce trebuie” .

Alex recunoaște că experiența trecută l-a ajutat să obțină ce are astăzi. Nu a fost ușor, dar a meritat. Ambiția l-a călăuzit și, într-un final, a reușit.

„Se muncește foarte mult, dar fără camion nu aș fi putut să-mi cumpăr o casă și să economisesc pentru afacerea mea”, afirmă el.

Ce sfat are pentru alți antreprenori

Românul are și un sfat pentru alți tineri antreprenori. Le recomandă să calculeze temeinic cheltuielile inițiale și să aibă un buget pe care să se sprijine. Uneori, socoteala de acasă nu se potrivește cu ceea ce urmează.

„Să își calculeze bine cheltuielile de început, pentru că, la fel ca mine, pot ieși pe pierdere în prima lună. Dacă pornești cu banii puțini, te stresezi, o duci greu și ajungi să renunți”, precizează Alex.

El crede că trebuie să fii foarte atent cum controlezi totul, pentru că foarte ușor te poți duce dintr-o extremă în alta. Puțină prudență nu strică niciodată.

„Știu că sună urât, dar nu există nimic mai rău decât un prost motivat, pentru că da, trebuie să fii motivat, dar trebuie să fii și deștept”, mai spune el.

