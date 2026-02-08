Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de gol: „Știi cum reacționa?”

Andi Moisescu a oferit detalii din culisele emisiunii care se difuzează în fiecare vineri, la PRO TV. Acesta are convingerea că actrița Carmen Tănase face senzație în echipa juraților de la Românii au talent și că se potrivește perfect cu ceilalți jurați.

El crede că vedeta s-a adaptat foarte bine la noul ei rol și nu ezită să intre în jocurile băieților, care, uneori, pot șoca. Ba mai mult, replicile dintre ea și Bobonete sunt savuroase. Carmen Tănase tratează situațiile cu mult umor și cu multă emoție, la fel cum face și cu prestația unor concurenți, de aceea spectacolul este total. Actrița este de departe surpriza noului sezon Românii au talent, unul cu voci bune și cu povești care impresionează.

Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase

Cât despre glumele pe care Bobonete le are, Andi Moisescu susține că sunt primite cu brațele deschise și cu mult amuzament de Carmen Tănase. Aceasta nu pare să se supere când și dacă se întrece o limită.

„Să vezi câte urmează. Dar duce Carmen, duce…Bobo o încearcă greu de tot, o să vedeți, se duce departe rău. Pe mine m-a cucerit cu atitudinea pe care a avut-o la masa juriului, pentru că sunt actori geniali care atunci când sunt puși în situația de a fi ei înșiși, nu să interpreteze un rol, nu mai reușesc să genereze același tip de emoție. Sunt geniali când interpretează un rol, dar dacă-i pui să fie ei înșiși, nu transmit mare lucru. Ei, Carmen, când e ea însăși, îți vine s-o iei, s-o pupi. E de senzație. Noi am pus-o în niște situații în care putea să se supere, să ne zică ‘Bă, sunteți nesimțiți’. Eu nici în glumă nu-mi permit să mă duc prea departe, dar ea a intrat în jocurile astea. Dar în orice situație am încercat să o împingem, ea a fost total de acord. Știi cum reacționa? Ne zicea: „băieți, doar atât puteți?”. E mortală”, spune Andi Moisescu pentru Viva.

Ce spune Andi Moisescu despre Dragoș Bucur

Dragoș Bucur a părăsit Românii au talent, dar nu a fost uitat de colegi. Andi Moisesecu spune despre cunoscutul actor că e mai bine decât niciodată. Dragoș Bucur continuă proiectul Visuri la cheie, dar are grijă și de gospodăria lui de la țară alături de partenera lui de viață, Dana Nălbaru.

„Dragoș e foarte bine. I-a născut purcelul de curând. E micuț, am văzut pe Instagram. E ceva simpatic foc. Deci, da, Dragoș e foarte bine”, a mai spus Andi Moisescu.

