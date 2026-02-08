Acasă » Știri » Trucul pe care puțini români îl cunosc. Ce se întâmplă dacă pui un burete de vase pe calorifer, iarna

Trucul pe care puțini români îl cunosc. Ce se întâmplă dacă pui un burete de vase pe calorifer, iarna

De: Simona Tudorache 08/02/2026 | 12:32
Aerul uscat din locuință poate fi inconfortabil, mai ales dacă ai astm, ești răcit, te lupți cu o alergie sau ai fost diagnosticat cu anumite afecțiuni ale pielii, precum psoriazisul. Creșterea umidității sau a vaporilor de apă din aer poate ajuta, iar pentru asta se apelează, în general, la un umidificator.

Totuși, acesta poate fi, uneori, scump și, de obicei, își arată eficiența doar într-o singură cameră. Din fericire, există modalități de a crește în mod natural umiditatea din apartament pentru a combate aerul uscat. Acesta poate duce la gât uscat sau iritat, nas înfundat sau sângerări nazale, tuse seacă, dureri de cap, piele uscată și buze crăpate. Aerul uscat poate afecta și mobilierul, dar și plantele din casă.

O metodă simplă, dar eficientă, este plasarea unui burete umed pe calorifer. Principiul este simplu: căldura caloriferului face ca apa din burete să se evapore, iar vaporii se răspândesc în încăperi. Astfel, aerul nu mai pare așa uscat, ceea ce creează o senzație mai plăcută, mai ales în camerele încălzite intens. În locuințele spațioase, un burete poate să nu fie de ajuns iar atunci e de preferat un umidificator.

Cei care susțin acest truc cred că, dacă aerul este mai umed, căldura se distribuie mai eficient și în încăperi există altă atmosferă. Umiditatea ajută pielea să își păstreze hidratarea naturală și reduce disconfortul ocular, mai ales în încăperile încălzite intens. Cu toate astea, nu există dovezi solide că un burete pe calorifer ar duce la economii semnificative de energie.

În plus, specialiștii recomandă să nu acoperim caloriferele, pentru că acest lucru poate împiedica distribuția uniformă a căldurii în încăpere și poate reduce eficiența sistemului de încălzire.

Cu toate astea, această metodă poate ridica și probleme de igienă. Un burete lăsat ud perioade îndelungate, fără a fi curățat sau schimbat, poate aduna bacterii și germeni. În plus, umiditatea eliberată necontrolat poate favoriza formarea condensului la nivelul pereților sau la ferestre, iar în anumite condiții poate duce chiar la apariția mucegaiului, care are efecte negative asupra sănătății. De aceea, buretele trebuie schimbat frecvent și ținut într-un recipient metalic.

