Acasă » Știri » Sport » Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026! Cum au încercat unii sportivi să trișeze: Agenția Mondială Antidoping a intervenit

Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026! Cum au încercat unii sportivi să trișeze: Agenția Mondială Antidoping a intervenit

De: Alina Drăgan 08/02/2026 | 13:27
Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026! Cum au încercat unii sportivi să trișeze: Agenția Mondială Antidoping a intervenit
Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026 /Foto: Profimedia

Jocurile Olimpice de iarnă au început de numai câteva zile și deja au apărut și primele probleme. Acuzații grave au apărut la dresa unor schiori din competiție. Se pare că aceștia ar încerca să trișeze, iar metoda folosită este una ne mai întâlnită până acum. Cum au încercat unii sportivi să trișeze? Agenția Mondială Antidoping a intervenit.

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 se desfășoară în Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. Acestea au debutat în data de 6 februarie și se vor încheia în data de 22 februarie. Încă din primele zile s-au făcut acuzații grave. Mai exact, în presa germană s-a vehiculat ideea că unii schiori ar fi încercat să trișeze.

Cum au încercat unii sportivi să trișeze

La Jocurile Olimpice de iarnă au apărut controverse neașteptate. S-au făcut acuzații grave, iar în presa germană se vehiculează idee că unii schiori ar fi încercat să trișeze injectându-și acid hialuronic în zona genitală.

Prin această metodă, schiorii ar fi încercat să obțină un avantaj. Speculațiile spun că prin injectarea acidului în zona genitală aceasta s-ar îngroșa și astfel sportivii ar obține un avantaj de aproximativ 6 metri la o săritură. Schiorilor le sunt luate măsurile cu ajutorul unor scannere 3D, iar îngroșarea zonei genitale înseamnă că vor avea un costum mai larg, lucru care i-ar ajuta să facă sărituri mai lungi.

După ce aceste informații au apărut în presă, Agenția Mondială Antidoping a anunțat că va urmări cazul și va acționa în consecință.

„Nu cunosc în detaliu săriturile cu schiurile și nici modul în care o astfel de practică ar putea ajuta. Dacă ar apărea însă informații concrete, am analiza orice element care ar putea avea legătură cu dopajul.

Comitetul nostru care se ocupă de lista (n.r. – substanțelor și metodelor interzise) ar verifica, cu siguranță, dacă acest lucru se încadrează în această categorie. Până acum, însă, nu auzisem despre așa ceva. Aud acum de la voi”, a declarat directorul general al WADA, Olivier Niggli, în conferința de presă de la Milano.

Până acum, această metodă de a trișa nu a fost atribuită în special unor schiori și nu se știe ce sportivi ar fi vizați. Însă, mulți s-au arătat sceptici și au respins teoria, catalogându-o absurdă.

„Ni se pare un pic absurd. Este păcat să vorbim despre săriturile cu schiurile doar când este vorba despre trişare. Există şi alte modalităţi de a vorbi despre săriturile cu schiurile”, a declarat Jules Chervet, schior din echipa olimpică a Franței.

Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au viralizat

Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun sezon al fotbalistului
Sport
Cine este Rebecca, soția lui Valentin Costache: make-up artistă, viitoare diplomată și pilonul din spatele celui mai bun…
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au viralizat
Showbiz internațional
Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii din pneuri
Promotor.ro
Anvelopele de iarnă nu sunt suficiente fără acest reglaj esențial. Impactul temperaturilor negative asupra presiunii...
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade
Gerul polar lovește România. ANM anunță temperaturi de -15 grade
Ce studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină din New York. Începe ziua la ora 8:00 și se ...
Ce studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină din New York. Începe ziua la ora 8:00 și se culcă la 1:00
Ce salariu are un conductor de metrou. Cât primește lunar
Ce salariu are un conductor de metrou. Cât primește lunar
Regula care nu se negociază în familia lui Șerban Copoț: “Asta este cel mai greu când ești adolescent”
Regula care nu se negociază în familia lui Șerban Copoț: “Asta este cel mai greu când ești adolescent”
Un șofer de TIR român a strâns 60.000 de euro și și-a deschis propria afacere. În ce a investit
Un șofer de TIR român a strâns 60.000 de euro și și-a deschis propria afacere. În ce a investit
Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de ...
Ce îi face Mihai Bobonete lui Carmen Tănase la Românii au Talent, de fapt. Andi Moisescu l-a dat de gol: „Știi cum reacționa?”
Vezi toate știrile
×