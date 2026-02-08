Acuzații grave la Jocurile Olimpice 2026! Cum au încercat unii sportivi să trișeze: Agenția Mondială Antidoping a intervenit

Jocurile Olimpice de iarnă au început de numai câteva zile și deja au apărut și primele probleme. Acuzații grave au apărut la dresa unor schiori din competiție. Se pare că aceștia ar încerca să trișeze, iar metoda folosită este una ne mai întâlnită până acum. Cum au încercat unii sportivi să trișeze? Agenția Mondială Antidoping a intervenit.

Jocurile Olimpice de iarnă 2026 se desfășoară în Milano și Cortina d’Ampezzo, Italia. Acestea au debutat în data de 6 februarie și se vor încheia în data de 22 februarie. Încă din primele zile s-au făcut acuzații grave. Mai exact, în presa germană s-a vehiculat ideea că unii schiori ar fi încercat să trișeze.

Cum au încercat unii sportivi să trișeze

La Jocurile Olimpice de iarnă au apărut controverse neașteptate. S-au făcut acuzații grave, iar în presa germană se vehiculează idee că unii schiori ar fi încercat să trișeze injectându-și acid hialuronic în zona genitală.

Prin această metodă, schiorii ar fi încercat să obțină un avantaj. Speculațiile spun că prin injectarea acidului în zona genitală aceasta s-ar îngroșa și astfel sportivii ar obține un avantaj de aproximativ 6 metri la o săritură. Schiorilor le sunt luate măsurile cu ajutorul unor scannere 3D, iar îngroșarea zonei genitale înseamnă că vor avea un costum mai larg, lucru care i-ar ajuta să facă sărituri mai lungi.

După ce aceste informații au apărut în presă, Agenția Mondială Antidoping a anunțat că va urmări cazul și va acționa în consecință.

„Nu cunosc în detaliu săriturile cu schiurile și nici modul în care o astfel de practică ar putea ajuta. Dacă ar apărea însă informații concrete, am analiza orice element care ar putea avea legătură cu dopajul. Comitetul nostru care se ocupă de lista (n.r. – substanțelor și metodelor interzise) ar verifica, cu siguranță, dacă acest lucru se încadrează în această categorie. Până acum, însă, nu auzisem despre așa ceva. Aud acum de la voi”, a declarat directorul general al WADA, Olivier Niggli, în conferința de presă de la Milano.

Până acum, această metodă de a trișa nu a fost atribuită în special unor schiori și nu se știe ce sportivi ar fi vizați. Însă, mulți s-au arătat sceptici și au respins teoria, catalogându-o absurdă.

„Ni se pare un pic absurd. Este păcat să vorbim despre săriturile cu schiurile doar când este vorba despre trişare. Există şi alte modalităţi de a vorbi despre săriturile cu schiurile”, a declarat Jules Chervet, schior din echipa olimpică a Franței.

