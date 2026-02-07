Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au viralizat

Cum a ajuns Snoop Dogg să fluture steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă 2026. Imaginile s-au viralizat

07/02/2026
Snoop Dogg a ținut steagul României / Sursa foto: Facebook

Prezența lui Snoop Dogg la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026 a oferit un moment memorabil pentru sportivii români. Artistul american a interacționat direct cu delegația României, s-a fotografiat cu membrii echipei și, spre surprinderea tuturor, a ținut în mâini drapelul tricolor, pe care l-a fluturat în fața publicului.

Sportivii români au ajuns în Italia pentru a participa la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 și au avut parte de o surpriză la care nu se așteptau. Vineri seară, pe 6 februarie, aceștia au pășit pe scena olimpică și s-au întâlnit cu una dintre cele mai cunoscute figuri din industria muzicală mondială, mai exact cu Snoop Dogg.

Snoop Dogg, cu steagul României în mână

Îmbrăcat într-un outfit excentric, cu accesorii impunătoare și elemente specifice stilului său inconfundabil, Snoop Dogg s-a apropiat de echipa României, a salutat sportivii și a acceptat să facă mai multe poze. Momentul care a atras toate privirile a fost cel în care rapperul a primit un steag românesc din public și l-a afișat cu entuziasm, spre încântarea celor prezenți.

Sursa foto: Facebook

Secvențele au fost publicate ulterior de Federația Română de Schi pe rețelele sociale, iar imaginile s-au răspândit rapid, strângând mii de aprecieri și comentarii într-un timp foarte scurt.

„Surpriză la Cortina, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026! Celebrul rapper Snoop Dogg flutură steagul României și salută sportivii din Team Romania”, a transmis Federația Română de Schi.

Snoop Dogg nu a fost prezent întâmplător la Jocurile Olimpice de Iarnă, el fiind numit antrenor onorific al delegației Statelor Unite. Rolul său este mai degrabă simbolic, având ca scop promovarea competiției și atragerea unui public mai tânăr către sporturile de iarnă.

Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026 au început oficial și se desfășoară pe o distanță de sute de kilometri în nordul Italiei, de la Milano până la Cortina d’Ampezzo, incluzând și regiunile dolomitice Predazzo și Tesero, precum și stațiunile alpine Livigno și Bormio. Ceremonia de deschidere a avut o durată de aproximativ trei ore.

