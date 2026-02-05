Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!

Cristi Chivu (45 de ani) a purtat torța olimpică la debutul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Antrenorul lui Inter a fost însoțit la ceremonie de familie și prieteni.
Chivu a purtat un echipament sportiv alb, cu însemnele competiției și s-a aflat într-o companie mai mult decât selectă. Cristi Chivu a făcut echipă cu fostele jucătoare de tenis Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, precum și cu președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio.
Traseul a început în fața bisericii Sant’Ambrogio și s-a extins spre piața Duomo. Pe străzi s-a strigat „Hai România” și emoția a plutit în aer. Cristi Chivu a primit aplauze și a făcut poze cu fanii, care au vrut să imortalizeze acest moment.
„O emoţie de nedescris. Cristian Chivu şi oraşul Milano strălucind în lumina flăcării olimpice”, a scris Inter pe Facebook.
Cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 la Milano-Cortina, în regiunea de nord a Italiei. Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.
România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina d’Ampezzo de 29 de sportivi, potrivit Comitetului Olimpic Român. Însoțiți de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari și o rezervă, care vor locui în șase sate olimpice, vor concura la nouă discipline sportive.
Cei șapte purtători de drapel ai României sunt: Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano, Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo, Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina d’Ampezzo.
Nadia Comăneci a făcut parte din acest tablou la Jocurile Olimpice de Vară, în urmă cu doi ani la Paris. Fosta gimnastă a purtat torța olimpică pe Sena, într-o ambarcațiune alături de Rafael Nadal, Serena Williams și Carl Lewis.
„Momente emoționante și memorabile”, a scris atunci Nadia Comăneci pe pagina personală de Facebook, unde a alăturat o poză cu ceilalți sportivi.
