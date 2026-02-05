Acasă » Știri » Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 23:17
Cristi Chivu (45 de ani) a purtat torța olimpică la debutul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Antrenorul lui Inter a fost însoțit la ceremonie de familie și prieteni.

Chivu a purtat un echipament sportiv alb, cu însemnele competiției și s-a aflat într-o companie mai mult decât selectă. Cristi Chivu a făcut echipă cu fostele jucătoare de tenis Flavia Pennetta și Francesca Schiavone, precum și cu președintele Comitetului Olimpic Italian, Luciano Buonfiglio.

Traseul a început în fața bisericii Sant’Ambrogio și s-a extins spre piața Duomo.  Pe străzi s-a strigat „Hai România” și emoția a plutit în aer. Cristi Chivu a primit aplauze și a făcut poze cu fanii, care au vrut să imortalizeze acest moment.

„O emoţie de nedescris. Cristian Chivu şi oraşul Milano strălucind în lumina flăcării olimpice”, a scris Inter pe Facebook.

 

 

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Inter (@inter)

Cea de-a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 la Milano-Cortina, în regiunea de nord a Italiei. Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

România vine la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina cu 29 de sportivi

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina d’Ampezzo de 29 de sportivi, potrivit Comitetului Olimpic  Român. Însoțiți de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari și o rezervă, care vor locui în șase sate olimpice, vor concura la nouă discipline sportive.

Cei șapte purtători de drapel ai României sunt: Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano, Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo, Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina d’Ampezzo.

Nadia Comăneci a purtat torța la Paris

Nadia Comăneci a făcut parte din acest tablou la Jocurile Olimpice de Vară, în urmă cu doi ani la Paris. Fosta gimnastă a purtat torța olimpică pe Sena, într-o ambarcațiune alături de Rafael Nadal, Serena Williams și Carl Lewis.
„Momente emoționante și memorabile”, a scris atunci Nadia Comăneci pe pagina personală de Facebook, unde a alăturat o poză cu ceilalți sportivi.

Foto: Facebook

