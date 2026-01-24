Acasă » Știri » Sport » Probleme medicale pentru Cristi Chivu. Cu ce se confruntă antrenorul de la Inter: ”M-am umplut de analgezice”

De: Alina Drăgan 24/01/2026 | 20:59
Cristi Chivu, probleme de sănătate /Foto: Instagram

Cristi Chivu face o figură frumoasă în Italia. Inter arată bine sub comanda românului. Formația de pe San Siro se află pe primul loc în Serie A, iar fanii visează la titlu. Însă, antrenorul nu este în formă maximă. Cristi Chivu se confruntă cu unele probleme de sănătate, ce îi dau mari bătăi de cap.

Inter rămâne pe primul loc în Serie A după victoria clară, 6-2 cu Pisa, obținută sub comanda lui Cristi Chivu. Însă pentru antrenorul român lucrurile nu sunt la fel de roz. Acesta a recunoscut că traversează o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății și a făcut primele declarații despre problemele cu care se confruntă.

Deși se bucură de succes din punct de vedere profesional și chiar i-a fost acordată onoarea de a purta torța olimpică, Cristi Chivu nu stă la fel de bine din punct de vedere al sănătății. În ultima perioadă, acesta se confruntă cu unele probleme medicale și este deja pe tratament.

Mai exact, se pare că durerile de spate îi dau mari bătăi de cap antrenorului român. Acesta ia numeroase analgezice, însă lucrurile nu sunt prea roz. Speră totuși ca situația să se amelioreze până la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.

„Spatele meu este blocat, dar sunt onorat să reprezint spiritul olimpic. Sper ca durerea să îmi treacă până atunci. M-am umplut de analgezice, inclusiv pe bază de cortizon.

Mâine (n.r. sâmbătă) voi avea o zi alături de soție și copii. Trebuie să fiu un soț bun și un tată bun”, a declarat Cristi Chivu, antrenorul celor de la Inter Milano.

Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a primit o recunoaștere importantă la nivel internațional, fiind desemnat purtător al torței olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Anunțul a fost făcut de organizatori pe rețelele de socializare.

Informația a fost confirmată și de clubul Inter Milano, care a transmis că antrenorul său este unul dintre aleșii ce vor duce flacăra olimpică prin Italia, înainte de startul competiției. Torța va parcurge un traseu simbolic ce include toate cele 110 provincii ale țării, urmând să ajungă la destinația finală chiar înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor.

Cristian Chivu se alătură astfel unei liste impresionante de personalități din sportul mondial care vor avea acest rol onorant. Printre numele cunoscute se află campioni olimpici și sportivi celebri precum Gregorio Paltrinieri, Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi, Flavia Pennetta, Filippo Inzaghi, Zlatan Ibrahimovic, Francesco Bagnaia sau Robert Pirès.

