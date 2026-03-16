Dan Alexa a slăbit 13 kilograme. Cum se menține antrenorul după Asia Express

Participarea la aventura televizată Asia Express s-a dovedit a fi o experiență intensă pentru fostul internațional român și actual antrenor Dan Alexa. Pe lângă provocările fizice și psihice specifice competiției, perioada petrecută pe traseul din Asia a adus și o schimbare majoră în ceea ce privește forma sa fizică. La începutul aventurii, Alexa cântărea aproximativ 92 de kilograme, însă la finalul experienței a ajuns la 79 de kilograme, ceea ce înseamnă o scădere de 13 kilograme. Iată și cum se menține acesta după experiență!

Transformarea a fost rezultatul unui cumul de factori: ritmul alert al competiției, lipsa confortului cotidian, alimentația limitată și stresul provocat de probele dificile. În cadrul emisiunii, concurenții sunt nevoiți să se deplaseze pe distanțe mari, să găsească singuri mijloace de transport și locuri unde să doarmă, având la dispoziție un buget extrem de mic. În cazul echipei formate din Dan Alexa și fostul fundaș Gabriel Tamaș, suma zilnică pentru cazare și transport a fost de doar un dolar, ceea ce a făcut ca multe dintre nevoile de bază să fie greu de satisfăcut.

Cum se menține Dan Alexa după Asia Express

Pe parcursul traseului care a traversat Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, participanții au trecut prin numeroase situații limită. Lipsa hranei regulate și efortul fizic constant au contribuit la pierderea rapidă în greutate. În astfel de condiții, alimentația depindea adesea de bunăvoința localnicilor sau de ocaziile rare în care concurenții reușeau să își procure singuri ceva de mâncare.

După întoarcerea în România, Dan Alexa a decis să mențină o parte din obiceiurile formate în timpul competiției. Fostul mijlocaș a adoptat un stil alimentar bazat pe un singur moment de masă pe zi. În prezent, acesta preferă să mănânce doar seara, după o perioadă lungă în care nu consumă alimente. Practic, intervalul fără mâncare se întinde pe aproximativ 20 de ore, modelul fiind asemănător cu ceea ce în nutriție este cunoscut drept post intermitent.

„Acum am 79, am slăbit 13 kilograme. Mă prinde. Eram destul de gras, mă îngrășasem, nu-mi plăcea. Acum, când mă revăd. Mănânc o dată pe zi, seara, nu mănânc timp de 20 de ore. Fumez mult… beau cafea, sparg, cafea cu lapte, nu e chiar fasting. Iar seara mănânc cât vreau”, a dezvăluit Dan Alexa.

Inima antrenorului are propriul transfermarket! Când și cu cine s-a iubit Dan Alexa?

Ce diferență de vârstă este între Dan Alexa și Denise Rifai? Câți ani are câștigătorul Asia Express