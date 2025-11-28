Inima antrenorului are propriul transfermarket! Când și cu cine s-a iubit Dan Alexa?

Dacă fotbalul românesc ar avea un „băiat rău” cu inimă de artist, picioare de matador, dar și lipici la femei, acela ar fi, cu siguranță, Dan Alexa! Pe teren, dribla apărările ca pe popice, iar când se apăra, săreau fulgii din atacanții adverși ca din puii de Crevedia. CANCAN.RO a trecut în registru relațiile pe care iubitul lui Denise Rifai le-a bifat. Avem detalii de senzație, pentru că antrenorul a avut un trecut pe măsură.

Nici pe șut nu stătea prost, dar specialitatea lui erau faulturile, și, normal, cartonașele roșii. Dar atenție — asta e doar jumătate de poveste! Pentru că, dincolo de talentul neasemuit în sportul rege, Dan Alexa mai are o superputere: puterea de a lăsa doamnele și domnișoarele (nu ține cont) fără aer!

Mare la stat, cu un zâmbet șmecheros, privire de cuceritor profesionist și un stil care-ți amintește de telenovelele de pe vremuri, băiatul rău cu geci de piele deja are un „dosar” plin ochi nu doar cu cartonașe galbene și roșii, ci cu inimi frânte, povești fierbinți și suspine dramatice. Suspinele uneori au fost și ale lui, mai ales după loviturile încasate cu demnitate de la doamna Prodan. Vedeți? Încă o calitate! E și încasator! Așadar, semințe băieții: astăzi nu vorbim doar despre pase filtrante, ci mai ales despre goluri marcate în plasele inimilor doamnelor. Ai n-ai mingea, tragi la poartă!

Prima iubire a lui Dan Alexa

Cei mai mulți fotbaliști români încep să se maturizeze pe la 20+, Dan Alexa a fost campion la „precoceală”. La 16 ani, alții descoperă primul coș pe nas; Alexa, în schimb, o vedea demarcată în careu pe prima lui soție, Izabela. Adică a cunoscut-o la un Hotel din Herculane, acolo unde era cazat cu echipa. Printre bazinele cu apă sulfuroasă, Izabela a trecut în sprint ca un atacant de mare clasă, lăsându-l lovit în inimă pe fotbalistul nostru. Alexa i-a făcut întâi un pressing lejer timp de doi ani, apoi a faultat-o direct și s-au căsătorit.

Mariajul celor doi a fost exact ca un sezon din Liga 1: cu bucurii, cu nervi, cu goluri frumoase și câteva cartonașe galbene administrate strategic la nervi. Alexa a înscris decisiv de două ori și astfel au venit pe lume două domnișoare adorabile: Casiana și Antonia. Dar, cum orice poveste frumoasă are și o întoarcere de scor, după un deceniu de căsnicie, cei doi au decis să divorțeze. Civilizat, elegant, fără să-și dea „coate” și să se înjure cum vedem pe stadioanele din România.

Zvonurile de la galerie spun că Izabela l-a prins pe Alexa în offside, nu pe teren, ci la domnișoare. Aparent, o altă „fotbalistă” i-a dat o centrare lungă care l-a băgat pe Alexa în viteză, iar Izabela, din camera VAR instalată în ADN, a văzut tot. Cartonaș roșu direct. Eliminare. Și dus a fost din terenul conjugal.

Alexa o transferă pe Andrada în echipa sa și semnează contract pe 5 ani

După divorțul diplomatic de Izabela, Dan Alexa nu a rămas prea mult timp singur. Un Don Juan ca el nu poate fi lăsat liber din cantonament mai mult de câteva zile. Așa că a apărut în peisaj Andrada, regina a filtrelor, expertă în motivaționale și modă. Dragoste la prima postare, vere!

Au stat împreună cinci ani, perioadă în care au produs cel mai interesant proiect comun al lor: Arkan.

Liniștea conjugală nu avea cum să dureze prea mult. Gurile rele spun că Alexa ar fi avut o legătură și cu impresara Prodan, dar despre asta mai târziu. Cum s-a produs despărțirea? Andrada credea că Alexa este plecat la Asia Express, filmând intens toate probele. Fostul fotbalist câștigase deja ediția și era în fața casei lui Alex Bodi unde o filma chiar pe ea. Bodi o „antrena suplimentar” pe Andrada, ca să poată face față loviturilor metaforice pe tibie pe care Alexa i le dădea în viața de zi cu zi (gen „iar ai uitat lumina aprinsă?”).

Alexa a pus cap la cap clipurile, printscreen-urile și vlogurile-antrenament ale celor doi și după un scandal monstru într-un restaurant din București a înțeles că nu mai e loc de prelungiri. Așa că au divorțat civilizat, ca pe Giulești, cu 12.000 de reacții și 3.000 de comentarii, ce mai, scandal în toată regula!

Meci de Champions League! Victorie, remiză sau înfrângere?

După o perioadă în care a stat cuminte, ca un fotbalist trecut de prima tinerețe care începe să simtă genunchii mai tare decât simte dragostea, Alexa părea în sfârșit liniștit. Rezolvase divorțul de Andrada, își făcuse ordine în viață și în vestiar iar palmaresul arăta bine. Vitrina plină de trofee. Pensie sentimentală!

Doar că Dan Alexa nu se retrage niciodată. Și clar nu rămâne pe tușă mai mult de două etape, că în amor – la fel ca în fotbal – dacă stai prea mult, ți se atrofiază mușchii! Toți! Recent a apărut la rampă cu nu mai puțin celebra Denise Rifai, prezentatoare de emisiuni despre celebrități, femeia care știe mai multe secrete decât a faultat Alexa în toată cariera. Denise vine după câteva relații mai puțin reușite, reușind să atragă nu doar bărbați ci și drame. Era și ea în pauză emoțională. Plictisită și stresată îi dădea de zor cu transformările de look și freză.

Despre Alexa nu ne facem griji deloc! Rezistă la orice tăvăleală, joacă și la 35 de grade, și pe ploaie, și la minus 5. Stă în formație, știe să iasă la offside, și chiar dacă se intră la rupere și se adună de pe jos, va ieși după meci la interviu și va spune simplu : hai băieți că se poate! Așteptăm totuși să vedem ce va fi relația cu Rifai! Transferul vieții? Împrumut de sezon? Dacă mă uit la pozele apărute în presă cu cei doi și la zâmbetul lui Alexa, parcă aș zice că deja cartonașul roșu începe să iasă timid din buzunar! Să dăm drumul la pariuri!

