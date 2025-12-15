BANC | Bulă, judecătorul și motivul de divorț

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Domnule judecător am decis să divorțez, pentru că nu se mai poate cu ea.

– De ce, domnule Bulă?

– Pentru că mi-am dat seama că nu este mama copilului meu…

Alte bancuri amuzante

Știm cât de mult vă plac bancurile despre viața lui Bulă, așa că noi vă mai prezentăm câteva pentru o porție binemeritată de râs.

Bulă intră în alimentară. O vede pe vânzătoare și o întreabă, pe un ton arogant:

– Bună dimineața. Domnișoară, brânză roquefort aveți?

– Ce să am?

– Brânză roquefort, domnișoară. Este o brânză specială, cu mucegai.

– Aaa, am înțeles. Nu am brânză de aia, dar am câteva legume și câteva pâini roquefort, dacă doriți.

Bulă și Bubulina au plecat în concediu cu mașina. Brusc, soţia sare alarmată:

– Aoleu! Bulă, întoarce mașina, mergem acasă! Am uitat fierul de călcat în priză. Doamne, sper să nu fi pornit vreun incendiu!

– Bubulino, nu ne întoarcem şi nu va fi nici un incendiu, te asigur.

– Cum poți fi atât de sigur, Bulă?!

– Sunt 100% sigur, pentru că n-am închis robinetul de la chiuvetă.

Bubulina se întoarce de la shopping. Își vede soțul și îi spune:

– Bulă, am două vești pentru tine: una bună și una rea. Cu care să încep?

– Of, Bubulino, zi-o pe aia rea.

– Veste rea este că ți-am cheltuit toți banii.

– Asta este, nu e prima dată. Și cea bună?

– Vestea bună, Bulă, este că te iubesc și așa, sărac, cum ești.

