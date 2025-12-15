Acasă » Știri » Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!

Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!

De: Paul Hangerli 15/12/2025 | 08:10
Vom face un Crăciun cu bere rece, nu cu vin fiert – cel puțin asta anunță prognozele meteo care spun, fără urmă de ezitare, că iarna s-a rătăcit pe drum și a uitat complet să mai ajungă în România. În loc de troiene, ger și fulgi „ca-n povești”, începutul de decembrie ne servește temperaturi de primăvară și o atmosferă care aduce mai degrabă a vacanță pe Riviera Franceză decât a pregătiri pentru sărbători. Dacă trendul continuă, Moș Crăciun ar putea veni anul acesta nu pe sanie, ci pe… trotinetă electrică.

În mod normal, în decembrie ar trebui să ne chinuim cu mănuși, fes, fulgi în ochi și troiene la colț de stradă. Statisticile climatologice pentru București vorbesc despre maxime în jur de 4°C și minime care ar trebui să coboare spre -3°C, cu zile multe de ninsoare, lapoviță și frig pătrunzător.

Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie

Începutul a fost călduros și toți românii au sperat că vremea se va schimba măcar spre mijlocul lunii. Numai că mijlocul lui decembrie 2025 pare mutat pe Coasta de Azur: în Capitală avem la prânz 9–11°C, nopțile se mențin pe la 2–4°C, iar sudul și litoralul nu sunt cu nimic mai prejos. În loc să ne dăm cu sania, unii ar putea ieși la prânz în pantaloni scurți „de poză pentru story”.

Derdelușul e cu iarbă, schiurile hibernează în debara, iar terasele par mai pregătite decât pârtiile. Pe hârtie, iarna ar trebui să „muște” deja, cu temperaturi între 1°C și –10°C în multe regiuni, însă realitatea ne servește un început de lună care miroase mai mult a Nisa decât a Predeal. Rămânem cu întrebarea clasică! Unde sunt zăpezile de altă-dată?

Temperaturile cresc în România înainte de Crăciun

Dacă aruncăm o privire spre mijlocul și finalul lui decembrie, veștile nu par să aducă o schimbare radicală. Modelele meteo indică valori încă peste normal, cu maxime de 5–9°C în zonele de câmpie și minime pozitive sau doar ușor sub zero peste noapte. Zăpadă serioasă? Poate doar la munte.

În orașe, rămân la putere ploile, cețurile și o răceală discretă, nu acea iarnă „bătrânească” pe care o așteptăm de ani buni. Între timp, copiii se roagă la Dumnezeu „full speed” să ningă de sărbători, să prindă omul de zăpadă și sania, dar încălzirea globală nu prea ține cont de colinde.

Dacă lucrurile continuă așa, vom avea până la finalul lunii mai degrabă vreme de Saint-Tropez varianta low-cost: blândă, prietenoasă și complet nepotrivită pentru bulgări. Crăciunul din 2025? Se anunță unul în care berea rece sau cocktail-urile vor avea mai mult sens decât vinul fiert.

