Alertă de vreme severă imediată, emisă de ANM! Zonele în care temperaturile se schimbă radical

De: Denisa Iordache 15/12/2025 | 09:16
Alertă de vreme severă imediată, emisă de ANM. Sursă: freepik

Atenție, români! Meteorologii au emis un cod galben de ceață luni, 15 decembrie, valabil în trei județe ale țării. Toate detaliile în articol.

Meteorologii ANM au emis mai multe coduri Galbene în diferite zone din țară. Prin urmare, șoferii trebuie să fie atenți dacă vor să pornească la drum și să își pregătească mașina pentru condițiile semnalate.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceață valabil până la ora 10:00, luni. În aceste zone se va semnala ceață local care va determina vizibilitate redusă sub 200 m și izolat sub 50 m. De asemenea, în funcție de condițiile locale, va fi favorizată formarea ghețușului. Vizate sunt următoarele județe:

Județul Dolj: Calafat, Poiana Mare, Ciupercenii Noi, Desa, Bistreț, Rast, Piscu Vechi, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Filiași, Argetoaia, Grecești, Secu.

Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Băbeni, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Galicea, Stoenești, Cernișoara, Orlești, Nicolae Bălcescu, Slătioara, Ocnele Mari, Olanu, Pietrari, Roșiile, Valea Mare, Mateești, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Bunești, Golești, Șirineasa, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Vlădești, Crețeni, Măldărești, Gușoeni, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Mitrofani, Amărăști.

Județul Gorj: Târgu Jiu, Motru, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Negomir, Slivilești, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Borăscu, Urdari, Văgiulești, Bolboși, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Brănești, Săulești, Drăgotești, Cătunele, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Jupânești, Câlnic, Glogova, Hurezani, Bărbătești, Samarinești, Ciuperceni.

Județul Mehedinţi: Strehaia, Corcova, Bala, Tâmna, Butoiești, Șișești, Bâcleș, Prunișor, Broșteni, Florești, Căzănești, Dumbrava, Grozești, Voloiac, Husnicioara, Breznița-Motru, Poroina Mare, Greci, Stângăceaua, Șovarna.

Prognoza meteo pentru luni, 15 decembrie 2025. Iarna întârzie să se instaleze în România

