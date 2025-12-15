Prognoza meteo pentru luni, 15 decembrie 2025. Iarna întârzie să se instaleze în România

România rămâne și la începutul săptămânii sub influența unui regim termic ușor mai blând decât normalul calendaristic al lunii decembrie, chiar dacă valorile termice scad ușor față de zilele precedente. Deși ne aflăm la mijlocul ultimei luni de iarnă meteorologică, vremea nu aduce încă semne clare de iarnă autentică, iar temperaturile se mențin, în general, peste pragul înghețului în zonele joase.

Atmosfera va fi dominată de nori joși, ceață și umiditate ridicată, mai ales dimineața și noaptea. Zăpada continuă să lipsească din regiunile de câmpie și din orașele mari, iar peisajul rămâne mai degrabă specific finalului de toamnă decât mijlocului de iarnă.

Prognoza meteo pentru luni, 15 decembrie 2025

Luni, 15 decembrie 2025, vremea va fi predominant norosă în aproape toată țara. Ceața va fi frecventă în zonele joase, în special dimineața și noaptea, iar în unele regiuni aceasta poate persista pe parcursul zilei. Temperaturile maxime diurne se vor situa, în general, între 3 și 7°C, cu valori ușor mai ridicate în sud și est, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 0°C, local ușor negative în depresiuni. Precipitațiile vor lipsi aproape complet, iar vântul va sufla slab în majoritatea regiunilor, contribuind la o senzație de vreme calmă, dar mohorâtă.

Vremea în Muntenia și sudul țării

În Muntenia, ziua de luni aduce o vreme relativ blândă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult noros, iar ceața va fi prezentă în primele ore ale dimineții. Temperaturile maxime vor atinge valori de 5–6°C, iar minimele nocturne se vor situa în jurul a 0–1°C. Umiditatea ridicată va accentua senzația de frig, în ciuda valorilor termice pozitive.

Vremea în Oltenia

Oltenia va avea o zi mohorâtă, cu cer acoperit și vizibilitate redusă pe alocuri. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 6°C, iar minimele vor coborî spre 0–1°C. Atmosfera va rămâne stabilă, fără precipitații, dar cu un disconfort termic accentuat de aerul umed.

Vremea în Transilvania și Maramureș

În centrul țării, ceața va fi frecventă și local persistentă, mai ales în zonele joase și depresionare. Cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 5°C, iar minimele nocturne vor coborî spre -1…0°C, existând condiții pentru depunerea de chiciură în anumite zone.

Vremea în Moldova

Moldova va avea parte de o vreme relativ blândă pentru mijlocul lunii decembrie. Cerul va fi noros, iar ceața va apărea local dimineața. Temperaturile maxime vor ajunge la 6–7°C, iar minimele se vor situa între 1 și 2°C. Precipitațiile nu sunt așteptate, iar vântul va fi slab.

Vremea în Banat și Crișana

În vestul țării, vremea va fi închisă și umedă. Cerul va fi mai mult acoperit, iar temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 6°C. Minimele nocturne vor coborî spre 0–1°C. Ceața poate reduce vizibilitatea în primele ore ale zilei.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

Dobrogea rămâne una dintre cele mai blânde regiuni ale țării. Cerul va fi predominant noros, iar influența Mării Negre va menține temperaturile maxime la 7–8°C. Minimele nocturne se vor situa între 3 și 4°C, iar umiditatea ridicată poate favoriza ceața dimineața și seara.

Prognoza pentru București și marile orașe

În București, vremea va fi închisă și umedă, cu cer noros și ceață dimineața. Temperatura maximă va ajunge la 5–7°C, iar minima nocturnă se va situa în jurul valorii de 1–2°C, fără precipitații.

La Cluj-Napoca, ziua va începe cu ceață locală, urmată de un cer mai mult noros. Temperaturile maxime vor fi de 3–5°C, iar minimele se vor situa între -1 și 1°C.

La Iași, vremea va fi relativ blândă pentru sezon, cu maxime de 6–7°C și minime de 2–3°C. Cerul va fi noros, iar ceața poate apărea în primele ore ale dimineții.

În Constanța, cerul va rămâne mai mult acoperit, iar temperaturile vor urca până la 7–8°C. Minimele nocturne se vor situa în jurul valorii de 3–4°C, cu senzație de aer umed și răcoros.

La Timișoara, vremea va fi mohorâtă, cu cer noros și temperaturi maxime de aproximativ 4–6°C. Minimele vor coborî spre 1–2°C, fără riscuri de precipitații.

Luni, 15 decembrie 2025, aduce o vreme tipică de început de iarnă, dar fără manifestări severe. Temperaturile rămân ușor pozitive în majoritatea regiunilor, ceața și norii joși domină peisajul, iar zăpada continuă să lipsească din zonele joase. O zi calmă, dar mohorâtă, care confirmă faptul că iarna adevărată întârzie să își facă simțită prezența în România.

