Ninge sau nu de Crăciun în București? Prognoza meteorologilor Accuweather actualizată

Meteorologii au actualizat prognoza pentru luna decembrie 2025, iar bucureștenii aflați în așteptarea unui „Crăciun alb” primesc vești mixte. Conform celor mai recente estimări AccuWeather, evoluția vremii în Capitală va fi destul de schimbătoare în această perioadă a anului și nu există o certitudine absolută că Bucureștiul va fi acoperit de zăpadă în ziua de 25 decembrie.

Datele actualizate arată că prima parte a lunii decembrie va fi marcată în mare parte de vreme mai blândă decât media climatologică, cu temperaturi care tind să rămână pozitive și cu precipitații ce vor fi mai degrabă sub formă de ploaie sau lapoviță decât ca ninsoare. În zilele imediat următoare, valorile termice nu vor coborî semnificativ, ci se vor situa peste pragul de îngheț în orele după-amiezii, ceea ce reduce semnificativ șansele ca ninsoarea să se mențină la sol.

Prognoza meteorologilor Accuweather actualizată

Tradițional, românii se așteaptă la un Crăciun alb, cu peisaje acoperite de zăpadă și temperaturi sub zero grade. Cu toate acestea, în ultimii ani, fenomenele meteo au fost din ce în ce mai imprevizibile, iar iernile cu zăpadă consistentă au devenit tot mai rare. Chiar și pentru anul 2025, perspectivele nu sunt diferite, iar prognozele sugerează că, deși pot apărea ploi sau lapoviță, probabilitatea unei ninsori în București de Crăciun este extrem de scăzută.

Vremea blândă nu va afecta însă atmosfera sărbătorilor, iar bucureștenii se pot bucura de zilele libere cu temperaturi mai suportabile. În comparație cu anii anteriori, când temperaturile scădeau frecvent sub zero grade și zăpada transforma orașul într-un peisaj tipic de iarnă, anul acesta termometrele vor indica valori pozitive chiar și pe timpul nopții. Această tendință face ca decembrie să fie mai apropiată de o toamnă târzie decât de o iarnă clasică, cu impact asupra obiceiurilor urbane legate de sezon.

Bucureștiul se pregătește pentru un Crăciun cu temperaturi moderate și fără zăpadă, ceea ce va transforma atmosfera sărbătorilor într-una neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Locuitorii capitalei se pot aștepta la o iarnă blândă, cu temperaturi de aproximativ 4-5 grade Celsius, fără viscol sau strat consistent de zăpadă, așa cum se întâmpla în urmă cu câțiva ani.

