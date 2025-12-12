Acasă » Știri » Ninge sau nu de Crăciun în București? Prognoza meteorologilor Accuweather actualizată

Ninge sau nu de Crăciun în București? Prognoza meteorologilor Accuweather actualizată

De: Anca Chihaie 12/12/2025 | 09:46
Ninge sau nu de Crăciun în București? Prognoza meteorologilor Accuweather actualizată

Meteorologii au actualizat prognoza pentru luna decembrie 2025, iar bucureștenii aflați în așteptarea unui „Crăciun alb” primesc vești mixte. Conform celor mai recente estimări AccuWeather, evoluția vremii în Capitală va fi destul de schimbătoare în această perioadă a anului și nu există o certitudine absolută că Bucureștiul va fi acoperit de zăpadă în ziua de 25 decembrie.

Datele actualizate arată că prima parte a lunii decembrie va fi marcată în mare parte de vreme mai blândă decât media climatologică, cu temperaturi care tind să rămână pozitive și cu precipitații ce vor fi mai degrabă sub formă de ploaie sau lapoviță decât ca ninsoare. În zilele imediat următoare, valorile termice nu vor coborî semnificativ, ci se vor situa peste pragul de îngheț în orele după-amiezii, ceea ce reduce semnificativ șansele ca ninsoarea să se mențină la sol.

Prognoza meteorologilor Accuweather actualizată

Tradițional, românii se așteaptă la un Crăciun alb, cu peisaje acoperite de zăpadă și temperaturi sub zero grade. Cu toate acestea, în ultimii ani, fenomenele meteo au fost din ce în ce mai imprevizibile, iar iernile cu zăpadă consistentă au devenit tot mai rare. Chiar și pentru anul 2025, perspectivele nu sunt diferite, iar prognozele sugerează că, deși pot apărea ploi sau lapoviță, probabilitatea unei ninsori în București de Crăciun este extrem de scăzută.

Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când și unde ar putea ninge în România
Prognoza meteo actualizată pentru următoarele 4 săptămâni. Iarnă blândă până la Crăciun. Când...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Vremea blândă nu va afecta însă atmosfera sărbătorilor, iar bucureștenii se pot bucura de zilele libere cu temperaturi mai suportabile. În comparație cu anii anteriori, când temperaturile scădeau frecvent sub zero grade și zăpada transforma orașul într-un peisaj tipic de iarnă, anul acesta termometrele vor indica valori pozitive chiar și pe timpul nopții. Această tendință face ca decembrie să fie mai apropiată de o toamnă târzie decât de o iarnă clasică, cu impact asupra obiceiurilor urbane legate de sezon.

Bucureștiul se pregătește pentru un Crăciun cu temperaturi moderate și fără zăpadă, ceea ce va transforma atmosfera sărbătorilor într-una neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Locuitorii capitalei se pot aștepta la o iarnă blândă, cu temperaturi de aproximativ 4-5 grade Celsius, fără viscol sau strat consistent de zăpadă, așa cum se întâmpla în urmă cu câțiva ani.

Vremea în București de Crăciun

SURSA FOTO: Accuweather

CITEȘTE ȘI: Când vin ninsorile în România, potrivit ANM. Sărbători cu temperaturi neobișnuite

NU RATA: Vine o iarnă cum n-am mai avut. Anunț crunt al meteorologilor ANM: Ce se întâmplă cu vortexul polar din 22 decembrie 2025 până pe 22 ianuarie 2026, în toată România

 

Tags:
Iți recomandăm
Vedeta din România care a primit o pereche de pantofi drept salariu: „Ani de zile am lucrat pe aproape nimic”
Știri
Vedeta din România care a primit o pereche de pantofi drept salariu: „Ani de zile am lucrat pe…
Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!
Știri
Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile țării
Mediafax
Infotrafic. România este scufundată în ceață, circulația mașinilor este îngreunată pe toate drumurile...
Electrocasnicul pentru care plătești 90 lei în fiecare lună, în factura la curent. Majoritatea românilor îl au acasă
Gandul.ro
Electrocasnicul pentru care plătești 90 lei în fiecare lună, în factura la curent....
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas fără turiști de Anul Nou. Revelion la reducere în Poiana Brașov
Adevarul
Prețuri uriașe, camere goale! Intervenție disperată, după ce hotelul Simonei Halep a rămas...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge
Mediafax
Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde...
Parteneri
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la 37 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își menține Irina Fodor silueta fără diete. Motivul pentru care nu se îngrașă la...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate
Digi 24
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
Promotor.ro
Șoferi, pregatiți-vă! CNAIR a făcut primul pas pentru montarea celor 400 de radare fixe
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Electrocasnicul pentru care plătești 90 lei în fiecare lună, în factura la curent. Majoritatea românilor îl au acasă
Gandul.ro
Electrocasnicul pentru care plătești 90 lei în fiecare lună, în factura la curent. Majoritatea românilor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vedeta din România care a primit o pereche de pantofi drept salariu: „Ani de zile am lucrat pe aproape ...
Vedeta din România care a primit o pereche de pantofi drept salariu: „Ani de zile am lucrat pe aproape nimic”
Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat ...
Produs consumat de milioane de copii din România, retras de urgență din supermaketuri! Este contaminat cu bacterii, atenție mare!
Simona Halep, gest disperat înainte de Revelion! Este pe punctul de a pierde o sumă mare de bani
Simona Halep, gest disperat înainte de Revelion! Este pe punctul de a pierde o sumă mare de bani
Fenomenul meteo periculos care a înghițit Balcanii în noaptea de 12 decembrie! România a reușit ...
Fenomenul meteo periculos care a înghițit Balcanii în noaptea de 12 decembrie! România a reușit să îl fenteze la mustață
Test de logică | 3 diferențe în maximum 33 de secunde – Le puteți identifica pe toate?
Test de logică | 3 diferențe în maximum 33 de secunde – Le puteți identifica pe toate?
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței ...
Andreea Bostănică primește o nouă lovitură, după zvonurile grave din Dubai! Ce i s-a refuzat influenceriței care trăiește în lux și opulență
Vezi toate știrile
×