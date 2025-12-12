Ilie Bolojan cere ridicarea vârstei de pensionare: „Nu mai putem susține”

Premierul Ilie Bolojan a transmis că România nu-și mai permite să plătească pensii pentru persoane care se retrag la 48–52 de ani, subliniind că vârsta de pensionare trebuie crescută în toate domeniile, inclusiv în structurile Ministerului de Interne și ale Ministerului Apărării

Ilie Bolojan a explicat, miercuri seară, la B1 TV, că statul nu mai poate suporta pensionări la 48–52 de ani, în condițiile în care presiunea pe buget va crește masiv în următorii ani și a vorbit despre reglementarea pensiilor militare.

Ilie Bolojan cere ridicarea vârstei de pensionare

„Sunt abordări diferite, sunt pensii de serviciu, sunt pensii pentru diferite categorii, dar ce trebuie să le spunem corect oamenilor, nu mai putem să susținem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Nu mai este posibil, pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră și pentru bugetele de pensii din anii următori, când generațiile noastre de 450.000 de oameni vor ieși la pensie”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că vârsta de pensionare trebuie împinsă cât mai aproape de 65 de ani:

„Că ne place, că nu ne place, trebuie să eliminăm și să reducem posibilitățile de pensionare la vârste care se apropie de 50 de ani și să creștem vârsta de pensionare cât mai aproape de 65 de ani. Acest lucru este valabil pentru toate zonele, inclusiv pentru zona care ține de Ministerul de Interne sau de Ministerul Apărării, ținând cont, într-adevăr, de specific”, a mai declarat premierul.

Condiții diferite, în funcție de poziția ocupată

Bolojan a făcut distincția între angajații din structurile operative și cei care lucrează în birouri:

„Una este să lucrezi într-un birou și poți să stai liniștit până la 65 de ani și alta este să fii în operativ, să fii, de exemplu, în stradă la Jandarmerie, să trebuiască să porți sistemul de protecție pe tine și să te confrunți cu manifestanții, unii mai pașnici, alții mai agresivi.”

Premierul admite că trebuie păstrate reglementări speciale pentru domeniile considerate „grele”, însă afirmă că, per ansamblu, vârsta de pensionare trebuie ridicată:

„Sunt poziții diferite de care trebuie ținut cont și, la fel cum există reglementări pentru pensionare mai rapide în cazuri unde sunt sectoare grele de muncă, și aici trebuie gândit asta, dar per ansamblu trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot.”

Ce spune Ilie Bolojan despre pensiile stabile

Potrivit lui Ilie Bolojan, aceasta este singura soluție pentru ca România să poată plăti pensii decente în viitor:

„E singura formă pentru a avea sisteme de pensii stabile și pentru a avea o economie pusă pe baze sănătoase. Gândiți-vă că suntem pe penultimul loc din Europa ca număr de populație activă implicată în economie. Și nu putem încasa impozite din care să finanțăm ceva în sectorul public, de la o școală mai bună, de la un spital care tratează mai bine, decât luând impozite de la oamenii care lucrează în România.”

CCR amână decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituțională a amânat, miercuri, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la legea care stabilește condițiile de pensionare pentru magistrați și noul mod de calcul al pensiilor acestora. Noul termen este 28 decembrie, dată care cade într-o zi de duminică. Proiectul legislativ a fost contestat anterior la CCR, iar în 20 octombrie instanța a decis că legea este neconstituțională, întrucât nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.

VEZI ȘI: Când cresc salariile și pensiile, de fapt. Ilie Bolojan: ”E mult mai corect să spui realitatea!”

Toți pensionarii din România pierd 535 lei pe lună, la pensie, începând cu 1 ianuarie 2026. Decizia este oficială