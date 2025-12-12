Acasă » Exclusiv » Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la Gara de Nord

Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de la Gara de Nord

De: Keva Iosif 12/12/2025 | 11:58
La doar câțiva pași de agitația Gării de Nord, o vilă obișnuită ascunde un mic univers plin de viață. Aici locuiesc bărbații care ne livrează pizza, sushi sau burgeri, oameni pe care îi vedem zilnic în trecere, dar ale căror povești și obiceiuri rămân invizibile pentru noi.

Din exterior, primul lucru care te surprinde sunt zecile de scutere parcate perfect, gata să pornească în următoarea cursă. Înăuntru, însă, viața curge după propriile reguli: mesele comune între colegi, râsete care se aud printre holuri, apeluri video cu cei dragi de acasă.

Zeci de scutere aliniate impecabil în fața vilei – fiecare pregătit să pornească într-o nouă cursă
Zeci de scutere aliniate impecabil în fața vilei – fiecare pregătit să pornească într-o nouă cursă

Vila nu e doar un loc de odihnă – e un fel de „tabără urbană”, unde fiecare are un rol bine definit, fiecare rutină e respectată și comunitatea se sprijină reciproc. E fascinant să vezi cum oamenii care ne aduc mâncarea în doar câteva minute își construiesc aici un adevărat cămin, plin de povești și obiceiuri pe care noi, clienții lor, nu le cunoaștem niciodată.

În timp ce noi deschidem pachetele cu mâncare caldă, în vila de la Gara de Nord se desfășoară viața lor – o combinație de muncă, prietenie și momente care nu ies niciodată în livrările noastre.

Și, poate, tocmai asta face ca totul să fie atât de special: dincolo de pizza sau sushi, fiecare comandă poartă cu sine o poveste ascunsă.

Dacă te uiți doar la scutere, ai zice că ești pe o stradă din Taipei sau Saigon, nu lângă Gara de Nord din București – o mică lume în care ordinea aparentă ascunde un ritm alert și continuu.

Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România

În ultimii ani, tot mai mulți nepalezi și-au încercat norocul în România, căutând muncă și un trai mai bun. Dar pentru mulți, acest drum a venit la pachet cu sacrificii uriașe. Printre ei se numără și Bishal, tânărul care a emoționat recent întreaga țară.

După patru ani de muncă aici, Bishal s-a întors acasă – și ceea ce a făcut imediat după revederea cu familia i-a lăsat pe români cu gura căscată.

Deși mulți s-ar fi așteptat ca după patru ani de muncă în România Bishal să se relaxeze alături de familie, tânărul nepalez a surprins pe toată lumea. Imediat după revederea emoționantă cu părinții și frații, Bishal s-a întors în mediul online și le-a arătat fanilor că zilele petrecute acasă sunt departe de odihnă. În clipurile postate pe TikTok, Bishal apare muncind din greu.

