Misha Miller, la momentul adevărului. Cine este persoana care i-a schimbat destinul celebrei artiste

Misha Miller este una dintre artistele care a avut parte de un succes răsunător în ultima perioadă. Însă puțini sunt cei care știu cine este artista de la noi care a inspirat-o și a motivat-o pe cântăreață să fie din ce în ce mai ambițioasă. În interviul în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Misha ne-a spus cum arată viața ei după ce schimbat prefixul, dar și cu cine și-ar dori să colaboreze pe viitor.

De curând, Misha Miller a împlinit 30 de ani, iar artista spune că această vârstă vine la pachet cu mai multe responsabilități și seriozitate. Are planuri mari de viitor și o strategie bine pusă la punct pentru ca lucrurile să meargă ca pe roate. Cât despre invidia celor din jur? Misha nu vede, nu aude nimic, asta pentru că s-a programat într-un anumit fel, astfel încât nimic nu o poate atinge din acest punct de vedere.

Misha Miller: „Nu observ negativitatea”

CANCAN.RO: Spune-mi care au fost momentele tale preferate din acest an?

Misha Miller: Au fost foarte multe, dar dacă mă întrebi așa, rapid, covorul roșu de la Cannes, atunci când am primit premiul pentru cea mai bună artistă, concertele de anul ăsta, de aici, din România, dar și din afară, conexiunea mea cu publicul, pe care nu am mai avut-o până acum, faptul că muzica mea a ajuns departe de hotarele țării și am ajuns să cunosc public nou, oameni noi, care ascultă piesele mele, frumoasa mea vârstă de 30 de ani, pentru că anul ăsta am închis un ciclu și închei anul cu acest premiu frumos.

CANCAN.RO: Ai făcut 30 de ani, zi-mi cum e viața ta acum față de cum era la 20 de ani și cum ești tu din punct de vedere psihic și emoțional

Misha Miller: Nu simt o diferență foarte mare între 29 de ani și 30. Dar odată cu cifra asta vine și mai multă responsabilitate, mai multă seriozitate, sper ca această nouă etapă de 30 și până la 40 să fie la fel de frumoasă cum a fost și până acum. La 20 am fost o fetiță tânără, cu aspirații mari, acum visul meu deja a căpătat puțin contur, iar eu sper ca până la 40 să-mi mai ating multe alte scopuri pe care le-am pus acolo, în lista mea.

CANCAN.RO: Ai zis că visul tău a căpătat puțin contur, eu zic că ai avut un an absolut fabulos și ultimii ani au fost fabuloși pentru tine, ai luat avânt, dintr-o dată. Zi-mi cum a venit această atenție către tine, te-a copleșit?

Misha Miller: Nu m-a copleșit neapărat, a fost un parcurs destul de lung, eu sunt în industrie de aproape 10 ani, pentru publicul larg eu sunt cumva la început, dar pentru cei din industrie, care știu că am muncit să ajung aici, a durat ceva. Dar de ce spun că a căpătat contur?

Probabil ambiția mea de moldoveancă, moștenită de la mama și de la bunica m-au făcut să-mi propun aspirații mult mai mari și să ajung acolo unde nimeni nu a reușit să ajungă. Sper că eu, la 30 de ani, am ajuns și o femeie puternică, să știu exact ce îmi doresc, cum îmi doresc, iar aspirațiile mele cresc din zi în zi, de la secundă la secundă. După ce am luat premiul acesta, m-am gândit ce premiu mai e de luat, că vreau să-l iau și pe ăla. Și așa mă provoc singură, pe mine.

CANCAN.RO: Te motivezi singură. La o vârstă, totuși, destul de fragedă, ai câștigat numeroase premii, ești pe val, ești foarte cunoscută, această faimă a venit și cu invidie din partea oamenilor? Ai simțit treaba asta?

Misha Miller: Încerc să nu mă focusez prea mult pe asta, dar probabil din faptul că m-am programat într-un anumit fel, să nu observ negativitatea și să-mi văd doar de scopul final, nu. Am rămas cu aceeași prieteni, am rămas cu aceeași echipă, în continuare și sper așa să rămână, până la sfârșitul carierei mele.

„Inna este artista care m-a motivat”

CANCAN.RO: Care e artistul tău preferat din România și care este artistul tău preferat din străinătate?

Misha Miller: Din România, cu siguranță Inna, o respect extrem de mult, pentru că are un parcurs atât de contant și atât de lung. Inna a fost acum 2 ani la prima mea lansare și pentru mine a fost o onoare foarte mare să o văd la o lansare de 100 de oameni, ea venind de la filmări, a fost acolo și m-a susținut.

Iar acum, când am văzut că am luat și eu premiul acesta, ne-am bucurat împreună. O felicit pentru tot parcursul ei și pentru tot ceea ce face, e un model, pentru noi, pentru toți artiștii de aici, din România și nu doar. M-a motivat atunci când a venit la lansarea mea, am fost și stresată. Iar un artist care îmi place, din afară, e Chris Brown, îmi place mult tot ceea ce face.

CANCAN.RO: Dar cineva cu care ți-ar plăcea să colaborezi și nu ai făcut-o încă?

Misha Miller: Chris Brown, cu siguranță, iar de la noi Inna.

