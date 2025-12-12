Un nou cutremur de 6,7 grade Richter a lovit Japonia! Autoritățile au emis o nouă avertizare de tsunami

Nord-estul Japoniei a fost zguduit de un cutremur major, cu magnitudinea de 6,7, produs în apropierea prefecturii Aomori, eveniment ce a readus tensiunea într-o zonă considerată de ani buni una dintre cele mai vulnerabile la activitatea seismică.

Mișcarea telurică, înregistrată la ora locală 11:44, a fost suficient de puternică pentru a fi resimțită pe o arie largă, determinând autoritățile să activeze rapid procedurile standard de siguranță. Regiunea afectată este una expusă frecvent fenomenelor seismice, iar pentru localnici fiecare astfel de episod este un memento al riscurilor constante.

Epicentrul a fost localizat în largul coastei, la o adâncime estimată la aproximativ 20 de kilometri, o adâncime relativ mică, ce favorizează producerea de mișcări intense la suprafață și poate amplifica riscul unor perturbări marine.

Deși primele date nu au indicat pagube semnificative, autoritățile japoneze au emis imediat o avertizare de tsunami, în conformitate cu protocoalele pentru cutremurele puternice care au loc în apropierea țărmului. În primele ore de după seism nu s-au format valuri care să amenințe coasta, însă populația a fost sfătuită să rămână departe de zonele de plajă și de porturi.

Regiunea afectată este una expusă frecvent fenomenelor seismice, iar pentru localnici fiecare astfel de episod este un memento al riscurilor constante. În urmă cu doar câteva luni, tot nord-estul țării fusese lovit de un cutremur de 7,5 care provocase distrugeri vizibile: drumuri crăpate, geamuri sparte și valuri de până la un metru înălțime pe unele porțiuni de coastă. Atunci, zeci de persoane fuseseră rănite, iar autoritățile fuseseră nevoite să activeze numeroase alerte de urgență.

