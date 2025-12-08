Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,6 a lovit luni seara nordul Japoniei, provocând un tsunami de până la maximum 70 de centimetri înălțime – în comunitățile de pe coasta Pacificului.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,6, care a lovit Misawa, pe coasta Pacificului japonez, a forțat locuitorii să-și părăsească locuințele și a lăsat mii de oameni fără energie electrică. Agenția Meteorologică Japoneză a emis o avertizare de tsunami. Mai multe valuri au ajuns la coastă, atingând o înălțime de până la 70 de centimetri.

Marți dimineață, agenția a ridicat avertismentul de tsunami, potrivit agenției de știri Kyodo, deși avertismentele de grad inferior rămân în vigoare pentru anumite zone din nordul Japoniei. Serviciul Geologic al Statelor Unite a înregistrat cutremurul la o adâncime de 44 de kilometri.

Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade din Japonia

Locuitorii din Hachinohe și-au părăsit casele pentru a căuta adăpost în primărie. Aproximativ 2.700 de locuințe din Aomori au rămas fără energie electrică și au fost raportate numeroase incendii. Din fericire, până la acest moment nu au fost descoperite persoane decedate, însă există peste 20 de persoane rănite, dintre care una se află în stare gravă.

”Chiar și după sosirea tsunamiului, al doilea și al treilea val pot deveni mai mari și pot ajunge în zonă, așa că vă rugăm să fiți foarte atenți la informațiile despre tsunami și să nu părăsiți locurile sigure până când avertismentul nu este ridicat. Toți cei din zona centrală a coastei Pacificului din Hokkaido, din zona coastei Pacificului din prefectura Aomori și din prefectura Iwate, unde a fost emisă o avertizare de tsunami, vă rugăm să vă evacuați imediat în locuri sigure, cum ar fi terenuri înalte sau clădiri de evacuare”, a declarat Sanae Takaichi, premierul Japoniei.

În 2011, un cutremur cu magnitudinea de 9,0 a declanșat un tsunami care a provocat moartea sau dispariția a 18.500 de persoane și a cauzat o topire devastatoare la centrala nucleară de la Fukushima. La scurt timp după cutremurul de luni, Tohoku Electric Power a declarat într-o postare pe X că echipamentele de siguranță de la centrala nucleară Higashidori din Aomori și de la centrala nucleară Onagawa din regiunea Miyagi nu au prezentat nicio anomalie.

Japonia se află deasupra a patru plăci tectonice majore de-a lungul marginii vestice a „Inelului de Foc” al Pacificului și este una dintre țările cu cea mai mare activitate tectonică din lume.

Val de cutremure azi pe glob, unul și în România! Seismul produs în zona Bacău e un semnal de alarmă?!

Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se pot repeta