Acasă » Altceva Podcast » Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere

Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere

De: Irina Vlad 08/12/2025 | 23:57
Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade pe scara Richter. Japonia stă pe un butoi de pulbere
Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade din Japonia/ sursă foto: social media

Un puternic cutremur cu magnitudinea de 7,6 a lovit luni seara nordul Japoniei, provocând un tsunami de până la maximum 70 de centimetri înălțime – în comunitățile de pe coasta Pacificului.

Cutremurul cu magnitudinea de 7,6, care a lovit Misawa, pe coasta Pacificului japonez, a forțat locuitorii să-și părăsească locuințele și a lăsat mii de oameni fără energie electrică. Agenția Meteorologică Japoneză a emis o avertizare de tsunami. Mai multe valuri au ajuns la coastă, atingând o înălțime de până la 70 de centimetri.

Marți dimineață, agenția a ridicat avertismentul de tsunami, potrivit agenției de știri Kyodo, deși avertismentele de grad inferior rămân în vigoare pentru anumite zone din nordul Japoniei.  Serviciul Geologic al Statelor Unite a înregistrat cutremurul la o adâncime de 44 de kilometri.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Bilanțul victimelor cutremurului de 7,6 grade din Japonia

Locuitorii din Hachinohe și-au părăsit casele pentru a căuta adăpost în primărie. Aproximativ 2.700 de locuințe din Aomori au rămas fără energie electrică și au fost raportate numeroase incendii. Din fericire, până la acest moment nu au fost descoperite persoane decedate, însă există peste 20 de persoane rănite, dintre care una se află în stare gravă.

”Chiar și după sosirea tsunamiului, al doilea și al treilea val pot deveni mai mari și pot ajunge în zonă, așa că vă rugăm să fiți foarte atenți la informațiile despre tsunami și să nu părăsiți locurile sigure până când avertismentul nu este ridicat.

Toți cei din zona centrală a coastei Pacificului din Hokkaido, din zona coastei Pacificului din prefectura Aomori și din prefectura Iwate, unde a fost emisă o avertizare de tsunami, vă rugăm să vă evacuați imediat în locuri sigure, cum ar fi terenuri înalte sau clădiri de evacuare”, a declarat Sanae Takaichi, premierul Japoniei.

În 2011, un cutremur cu magnitudinea de 9,0 a declanșat un tsunami care a provocat moartea sau dispariția a 18.500 de persoane și a cauzat o topire devastatoare la centrala nucleară de la Fukushima. La scurt timp după cutremurul de luni, Tohoku Electric Power a declarat într-o postare pe X că echipamentele de siguranță de la centrala nucleară Higashidori din Aomori și de la centrala nucleară Onagawa din regiunea Miyagi nu au prezentat nicio anomalie.

Japonia se află deasupra a patru plăci tectonice majore de-a lungul marginii vestice a „Inelului de Foc” al Pacificului și este una dintre țările cu cea mai mare activitate tectonică din lume.

 

Val de cutremure azi pe glob, unul și în România! Seismul produs în zona Bacău e un semnal de alarmă?!

Cercetătorii au aflat cauza surprinzătoare a miilor de cutremure care au lovit insula Santorini anul acesta! Fenomenele se pot repeta

Tags:
Iți recomandăm
Un bărbat din Câmpina a stârnit un val de controverse după ce a filmat apa de la robinet. Ireal ce conținea, de fapt
Altceva Podcast
Un bărbat din Câmpina a stârnit un val de controverse după ce a filmat apa de la robinet.…
Doliu în lumea sportului! A murit Tom Hicks, magnatul care a deținut trei echipe sportive de top
Altceva Podcast
Doliu în lumea sportului! A murit Tom Hicks, magnatul care a deținut trei echipe sportive de top
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile...
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
Digi 24
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer...
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit celebrei Neti Sandu: „Corpul cere o pauză”
Gandul.ro
Cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate pe final de 2025, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu ...
Stupoare și tensiuni la Chefi la cuțite! Irina Fodor s-a enervat și a pus piciorul în prag: „Nu mai furați sistemul!”
Descoperire importantă în portul din Alexandria. A fost găsită epava unei bărci de 2.000 de ani. ...
Descoperire importantă în portul din Alexandria. A fost găsită epava unei bărci de 2.000 de ani. De ce e importantă
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Ce se întâmplă cu creditele românilor legate de IRCC de la 1 ianuarie 2026. Cât vor plăti prima rată
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane ...
Gen Z a rupt „lanțul de iubire” cu rețelele de socializare? Tinerii renunță la statul pe telefoane pentru un obicei extrem de sănătos
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut ...
O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut anunțul trist
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu ...
Vedeta arhicunoscută care a fugit de soțul ei, la prima lor întâlnire. Ce i-a spus a speriat-o? „Eu nu prea avusesem întâlniri”
Vezi toate știrile
×