O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni. Soțul tinerei de 26 de ani a făcut anunțul trist

Moartea influenceriței de doar 26 de ani este învăluită în mister. Tânăra s-a stins din viață imediat după ce a adus pe lume gemeni. Soțul ei a făcut anunțul trist, prin care confirmă decesul proaspetei mămici.

Pyari Maryam a murit pe un pat de spital, la scurt timp după ce a născut. Tânăra de 26 de ani din Pakistan a adus pe lume gemeni. Din nefericire, cei mici nu își vor cunoaște mama niciodată.

O influenceriță de a murit la scurt timp după ce a născut gemeni

Ceea ce trebuia să fie o cea mai frumoasă zi din viața unei familii s-a transformat într-o tragedie. La începutul lunii decembrie, Pyari Maryam a născut într-un spital din Pakistan, băieți gemeni, iar la scurt timp s-a stins din viață.

Deși moarte influenceriței de 26 de ani a fost învăluită în mister, din primele informații, se pare că moartea tinerei ar fi fost declanșată în urma unor complicații. Soțul fetei a făcut anunțul trist pe o rețea de socializare, unde a publicat o fotografie cu gemenii nou-născuți.

”Într-adevăr, noi aparținem lui Allah și la El ne vom întoarce. Maryam a trecut în neființă.Toată lumea este rugată să se roage ca Allah, Domnul să o ierte și să îi înalțe sufletul”, a declarat soțul lui Pyari Maryam.

Pyari Maryam, care are peste 150.000 de urmăritori pe Instagram, era cunoscută pentru conținutul său captivant și pentru firea sa blândă. Înainte de nașterea gemenilor, tânăra de 26 de ani le-a mărturisit fanilor cât de nerăbdătoare este să devină mamă. De asemenea, împreună cu soțul ei, influencerița a documentat momente din căsnicia lor și viața de familie.

