Un influencer din domeniul fitnessului a murit după o provocare bizară. Incredibil ce i-a adus sfârșitul la doar 30 de ani

În încercarea de a-și promova programul de slăbire, un celebru influencer rus din domeniul fitnessului a murit. Tânărul de 30 de ani a mâncat 10.000 de calorii pe zi – ca parte a unei provocări bizare de tip ”maraton alimentar”- până când inima i-a cedat.

Dmitry Nuyanzin, în vârstă de 30 de ani, ar fi planificat să se îngrașe 25 de kilograme, apoi să le piardă cu ajutorul propriului program de slăbire. Pentru a se îngrășa, timp de mai mult săptămâni, tânărul a consumat numai mâncare de tip fast-food, hamburgeri, pizza, prăjituri și produse de patiserie. În tot acest timp ținea un jurnal online, în care împărtășea pe o rețea de socializare detalii despre dieta sa bogată în calorii.

Influencerul rus consuma 10.000 de calorii pe zi

Într-o postare publicată pe 21 octombrie, Dmitry Nuyanzin își promova dieta și le promitea urmăritorilor săi premii în bani. Era dispus să le ofere 100 de lire sterlie celor care cântăreau peste 100 de kilograme și care reușeau să slăbească 10% din greutatea corporală până de Revelion.

”Prieteni!!! Cursul meu de slăbire va începe curând, unde puteți câștiga premii grozave și cel mai important, vă puteți construi un corp frumos, puteți învăța să mâncați sănătos și să vă bucurați de antrenamentele mele. Voi slăbi împreună cu elevii mei, așa că va fi de două ori mai interesant”, scria antrenorul.

După acumularea celor 25 de kilograme, creatorul de conținut intenționa să revină apoi în formă pentru a demonstra eficacitatea planului său alimentar și de fitness. Din păcate, dieta sa i-a adus sfârșitul. După ce timp ce mai multe săptămâni a consumat zilnic 10.000 de calorii, inima tânărului a cedat în somn.

”În prezent, mă îngraș pentru cursul meu de slăbire, iar aceasta este dieta mea de 10.000 de calorii. La micul dejun mănânc o farfurie de produse de patiserie și jumătate de prăjitură. La prânz mănânc 800 de grame de găluște cu maioneză. În timpul zilei, pot să mănânc cipsuri, iar la cină mănânc un burger și două felii de pizza mici, fie la un local din oraș, fie livrate la domiciliu”, spunea creatorul de conținut pe o rețea de socializare.

