Acasă » Știri » Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat! Povestea care a stârnit un val de controverse pe internet

Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat! Povestea care a stârnit un val de controverse pe internet

De: Denisa Iordache 23/10/2025 | 17:26
Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat! Povestea care a stârnit un val de controverse pe internet
Povestea care a cutremurat internetul. Sursă foto: Instagram nickyardy

La asta nu te așteptai! O situație de-a dreptul controversată a făcut valuri în online. Este vorba despre un influencer care a ”mărturisit” că așteaptă un copil cu iubita lui și cu…. mama ei. Da, ai citit bine! Cei trei au făcut un gender reveal împreună, iar oamenii și-au pus întrebarea: Cum e posibil așa ceva? Află povestea în articol!

Nick Yardy este tânărul care a dezvăluit în mediul online că prietena lui, Jade, o tânără în vârstă de 22 de ani, îi va aduce pe lume un copil. Dar nu s-a oprit aici! Acesta a susținut că și mama acesteia, Dani, în vârstă de 44 de ani așteaptă un copil alături de el.

Povestea care a cutremurat internetul

Imaginile cu cei trei fericiți la gender reveal au stârnit un val de reacții. Oamenii nu au putut înțelege cum tânăra poate accepta să își împartă iubitul cu mama, dar și cum o mamă i-ar putea face așa ceva fiicei sale.

După ce a reușit să facă niște numere impresionante în online cu această poveste, tânărul a recunoscut că a inventat totul, iar mama partenerei nu așteaptă un copil cu el, de fapt.

Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul complet
Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Rapperul, pe numele lui Nicholas Hunter, a spus pentru Daily Mail:

„Nu există bebeluși. E doar o scenetă. Nu e chiar reală. Oamenii care mă urmăresc caută doar divertisment și nu cred că ei cred asta cu adevărat.”

Rapperul, alături de mamă și fiică (iubitele lui). Sursă foto: Instagram nickyardy

În ciuda acestei dezvăluiri care a mai calmat internauții, rapperul a ținut să clarifice situația: el are o relație cu ambele femei, mamă și fiică.

Cei trei sunt împreună de aproape doi ani, iar ele nu au nicio problemă să facă cu rândul când vine vorba de relația cu el. Aceștia împart un cont bancar comun, dorm în același pat, dar nu întrețin relații intime împreună.

Totuși, pe viitor nu este exclusă varianta în care mama tinerei să rămână însărcinată cu Nick.

„A devenit atât de viral încât aproape că vrem să încercăm pe bune data viitoare.”, a mai spus rapperul.

CITEȘTE ȘI:

Kim Kardashian se iubește în secret cu un cântăreț celebru. Cum a început totul

Două influencerițe au descoperit ”patiseria diavolului” în Cluj: ”Foarte, foarte ciudat”

Tags:
Iți recomandăm
Mama fraților Pian a fost înmormântată. Elvis Pian a plâns-o pe cea care i-a dat viață cu mascații lângă el
Știri
Mama fraților Pian a fost înmormântată. Elvis Pian a plâns-o pe cea care i-a dat viață cu mascații…
România, lovită de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Știri
România, lovită de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE...
Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul complet
Gandul.ro
Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de Nord: „Dacă s-ar deschide vreodată, ar fi o destinație extraordinară”
Adevarul
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de...
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este...
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta...
Parteneri
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o...
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Click.ro
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a...
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
Digi 24
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Digi24
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Drama neștiută a Biankăi, tânăra găsită împușcată alături de iubitul ei. Ce a ieșit la iveală după tragedie: „Dumnezeu te-a trimis prea devreme la tatăl tău”
kanald.ro
Drama neștiută a Biankăi, tânăra găsită împușcată alături de iubitul ei. Ce a ieșit la...
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka...
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor
observatornews.ro
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi...
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e...
Prețul telefoanelor din următoarea serie iPhone ar putea crește din cauza unei componente cheie – zvon
go4it.ro
Prețul telefoanelor din următoarea serie iPhone ar putea crește din cauza unei componente cheie –...
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol. ”Nu a făcut dovada prestației”
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o...
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Fanatik.ro
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe...
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial...
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
Romania TV
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor:...
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Go4Games
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o...
Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză
evz.ro
Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi
Gandul.ro
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e...
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
as.ro
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare:...
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
radioimpuls.ro
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis...
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori
Fanatik.ro
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute...
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău...
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama fraților Pian a fost înmormântată. Elvis Pian a plâns-o pe cea care i-a dat viață cu mascații ...
Mama fraților Pian a fost înmormântată. Elvis Pian a plâns-o pe cea care i-a dat viață cu mascații lângă el
Marian Grozavu, primele declarații după ce Mattia l-a înfrânt în ringul RXF: ”Știu că puteam ...
Marian Grozavu, primele declarații după ce Mattia l-a înfrânt în ringul RXF: ”Știu că puteam mai mult, dar am făcut o greșeală tehnică” | EXCLUSIV
A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită, dar… Ispita de la Insula iubirii, părăsită ...
A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită, dar… Ispita de la Insula iubirii, părăsită înainte de nuntă! Anturaje nepotrivite, dezmăț total și… mult scandal!
România, lovită de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
România, lovită de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Marilu Dobrescu, mesaj subtil pentru Iustin Petrescu: ”Ce bună e viața când nu te mai fură nimeni ...
Marilu Dobrescu, mesaj subtil pentru Iustin Petrescu: ”Ce bună e viața când nu te mai fură nimeni la bani”
Baba Vanga, previziune sumbră pentru sfârșitul lui 2025: ”O apocalipsă se apropie!”
Baba Vanga, previziune sumbră pentru sfârșitul lui 2025: ”O apocalipsă se apropie!”
Vezi toate știrile
×