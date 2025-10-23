Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat! Povestea care a stârnit un val de controverse pe internet

La asta nu te așteptai! O situație de-a dreptul controversată a făcut valuri în online. Este vorba despre un influencer care a ”mărturisit” că așteaptă un copil cu iubita lui și cu…. mama ei. Da, ai citit bine! Cei trei au făcut un gender reveal împreună, iar oamenii și-au pus întrebarea: Cum e posibil așa ceva? Află povestea în articol!

Nick Yardy este tânărul care a dezvăluit în mediul online că prietena lui, Jade, o tânără în vârstă de 22 de ani, îi va aduce pe lume un copil. Dar nu s-a oprit aici! Acesta a susținut că și mama acesteia, Dani, în vârstă de 44 de ani așteaptă un copil alături de el.

Povestea care a cutremurat internetul

Imaginile cu cei trei fericiți la gender reveal au stârnit un val de reacții. Oamenii nu au putut înțelege cum tânăra poate accepta să își împartă iubitul cu mama, dar și cum o mamă i-ar putea face așa ceva fiicei sale.

După ce a reușit să facă niște numere impresionante în online cu această poveste, tânărul a recunoscut că a inventat totul, iar mama partenerei nu așteaptă un copil cu el, de fapt.

Rapperul, pe numele lui Nicholas Hunter, a spus pentru Daily Mail:

„Nu există bebeluși. E doar o scenetă. Nu e chiar reală. Oamenii care mă urmăresc caută doar divertisment și nu cred că ei cred asta cu adevărat.”

În ciuda acestei dezvăluiri care a mai calmat internauții, rapperul a ținut să clarifice situația: el are o relație cu ambele femei, mamă și fiică.

Cei trei sunt împreună de aproape doi ani, iar ele nu au nicio problemă să facă cu rândul când vine vorba de relația cu el. Aceștia împart un cont bancar comun, dorm în același pat, dar nu întrețin relații intime împreună.

Totuși, pe viitor nu este exclusă varianta în care mama tinerei să rămână însărcinată cu Nick.

„A devenit atât de viral încât aproape că vrem să încercăm pe bune data viitoare.”, a mai spus rapperul.

