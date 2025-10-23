Două influencerițe au descoperit ”patiseria diavolului” în Cluj: ”Foarte, foarte ciudat”

Un nou subiect viral a aprins TikTok-ul și comunitatea online din Cluj-Napoca, după ce două influencerițe au povestit despre experiențele neobișnuite trăite la o patiserie din centrul orașului. Cele două tinere susțin că au aflat lucruri bizare despre un local aflat lângă celebra librărie Cărturești. „Patiseria diavolului”, așa cum a fost numită locația, a stârnit un val de teorii.

Potrivit celor spuse de ele în videoclip, patiseria ar fi deținută de un cult misterios, iar atmosfera din interior ar fi una ciudat de rece și neliniștitoare. Fetele au vorbit despre un „vibe straniu”, care le-a făcut să se gândească la filmele de groază și la ritualuri secrete, glumind că locul pare desprins dintr-un film.

Ce au descoperit influencerițele în patiserie

Mai mult, influencerițele au amintit și numele unor branduri locale cunoscute, sugerând, tot cu o notă de ironie, că unele dintre acestea ar fi implicate în cauze controversate. Faptul că au pus la îndoială proveniența produselor și destinația banilor cheltuiți pe un simplu croissant a declanșat un val de reacții pe internet.

„Deci, dacă știți bakery-ul ăla din centru din Cluj Napoca, de lângă Cărturești, aparent e deținut de un cult și e un cult foarte creepy, adică allegedly, așa zic oamenii de pe internet, și are total sens, pentru că de fiecare dată când am mers acolo, vibe-ul era foarte eerie, era foarte ciudat. Adică dădea foarte mid-summer vibes.”, a spus una dintre influencerițe pe canalul ei de TikTok.

Clipul s-a răspândit rapid pe TikTok, strângând mii de vizualizări și comentarii. O parte dintre utilizatori au ironizat ideea de patiserie a diavolului, considerând că este o glumă exagerată, în timp ce alții au spus că au simțit și ei un aer misterios în acel loc. S-au născut, astfel, tot felul de teorii amuzante, unele vorbind despre cultul rulourilor cu scorțișoară sau ritualurile croissantului cu fistic.

Patiseria diavolului. Mit sau realitate?

Indiferent de intenția inițială, povestea a devenit rapid un fenomen online și a alimentat curiozitatea localnicilor. Mulți clujeni au pornit pe urmele așa-zisei patiserii, încercând să descopere dacă totul e doar o glumă de internet sau dacă în spatele legendelor din centrul orașului se ascunde, măcar parțial, un sâmbure de adevăr.

„Ce naiba se întâmplă? Un cult nenorocit, Cluj. Oameni buni, ce naiba se întâmplă?” a spus altă influenceriță pe canalul ei de TikTok.

Alimentul periculos pe care românii îl consumă des. Este nociv pentru sănătatea oaselor!

Consumi ulei de măsline din comerț? Care este singurul sănătos, potrivit lui Dragoș Pătraru