Acasă » Știri » Noul trend periculos care a acaparat TikTok-ul! Sora face clipurile video atât de bine, încât poți jura ca sunt reale

Noul trend periculos care a acaparat TikTok-ul! Sora face clipurile video atât de bine, încât poți jura ca sunt reale

De: Denisa Iordache 07/10/2025 | 15:29
Noul trend periculos care a acaparat TikTok-ul! Sora face clipurile video atât de bine, încât poți jura ca sunt reale
Sursă: Pixabay

Inteligența artificială nu mai este doar prietenul de nădejde care îți face tema la școală, îți este psiholog într-o ceartă cu iubita sau de la care iei sfaturi în fiecare zi. Mai nou, un nou trend a acaparat internetul și a devenit rapid viral pe TikTok. Este vorba despre „Sora AI”, un val care a stârnit multiple reacții printre internauți. Vezi în rândurile de mai jos imagini și despre ce este vorba!

Acest trend a împărțit TikTok-ul în două tabere: oamenii care pur și simplu se bucură de content amuzant și apreciază acest tip de postări și oameni care consideră că evoluția inteligenței artificiale este una alarmantă, iar faptul că aceste videoclipuri par reale este o adevărată problemă.

Sora AI, trend-ul care a acaparat TikTok-ul

Trendul a reușit să facă milioane de vizualizări cu vocile și fețele generate de inteligența artificială. Acestea par mai umane decât ar trebui să pară, mai ales că majoritatea sunt făcute cu celebrități, chiar și cu unele care nu mai sunt printre noi. Printre acestea se numără, Michael Jackson, Regina Elisabeta, Papa de la Roma și mulți alții. Dar să lăsăm vorbăria și să trecem la fapte. Vezi în rândurile de mai jos în ce situații au fost puse nume celebre din această lume și fă-ți o părere despre acest nou trend apărut.

Primul exemplu a făcut deliciul internetului. Mai jos îl puteți vedea pe Michael Jackson care ”fură” o cutie cu aripioare de la KFC, ”cântă„ și ”dansează” în același timp. Regele muzicii pop a fost realizat într-o ipostază amuzantă care ar fi avut mari șanse să păcălească o parte din public, dacă nu ar fi știut toată lumea de faptul că starul nu se mai află printre noi.

Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis doctor din SUA. Cine era „medicul american”, de fapt
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
@vikai99 “Sora made it possible: Michael Jackson ordering the family combo 😭🔥”#sora #sora2 #michaeljackson #AImemes #FunnyAI ♬ sonido original – „VIK AI”

Mergem mai departe cu seria de videoclipuri „Sora AI” și vă arătăm un filmuleț cu Papa de la Roma care ”se dă” cu skate-ul. Da, asta este o situație greu de imaginat și cu toate că pare foarte reală, cu siguranță nimeni nu ar fi crezut vreodată că filmulețul este adevărat.

@nowinkiai Noway, że papież Polak takie rzeczy potrafił #ai #openai #sora2 #dc #pope ♬ dźwięk oryginalny – nowinkiai

Freddie Mercury nu putea lipsi din acest top. Celebrul cântăreț britanic nu s-ar fi așteptat ca vreodată, peste mulți ani de la dispariția lui, să apară în astfel de ipostaze. Iar noi, nici atât! Mai jos puteți vedea o filmare în care cântărețul apare pe o scenă de wrestling.

@oasisraps #fyp #sora2 #ai #music #wwe ♬ original sound – oasis random

Următoarea pe lista noastră este chiar Regina Elisabeta a II-a, într-o ipostază care i-a uimit pe mulți. Aceasta ”se dă” pe un tobogan și ”filmează” întregul moment cu ajutorul unui selfie stick.

@alternate_histori Queen Lizzie enjoying the famous mustard slide at Six Flags Great America shortly before her untimely death. Rest in Power, Lizzie. #sora2 #sora ♬ original sound – alternate_histories

Bineînțeles că de lângă Freddie Mercury nu putea lipsi legendarul Elvis Presley. Cei doi apar împreună și vorbesc cu publicul, o filmare care a șocat oamenii prin cât de reală pare.

@woozyai get it? 🤣🤣🔥 #freddiemercury #elvispresley #soraai #fyp #sora2 ♬ original sound – WoozyAI

Dar nu doar celebritățile sunt cele țintite de acest trend. Mai jos puteți vedea un leu care se plimbă prin mall și este foarte prietenos cu oamenii din jur. Mai rar așa ceva!

@20brand The town celebrity casually strolling through the mall 🤣 I have 2 invites left. Who wants them? #sora #sora2 #sora2ai #sora2invitecode #ai ♬ original sound – 20 Brand

Pentru că a prins foarte bine pe TikTok, Michael Jackson a fost unul dintre cei mai vizați de trendul „Sora AI”. Mai jos, îl puteți vedea pe regele muzicii pop care s-a ”decis” că muzica nu mai e de el și s-a reprofilat: s-a angajat la McDonald’s.

@faikoutai Mike (better known as Michael Jackson) gives a tour of his first day on the job at McDonald’s. #michaeljackson #kingofpop #mcdonalds #goviral #sora2 #openai #funnyvideos ♬ original sound – fAIkout (AI)

 

Tags:
Iți recomandăm
Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București
Știri
Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții au crezut că este o glumă
Știri
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții au crezut că este o…
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis...
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat pe internet cu un așa-zis doctor din SUA. Cine era „medicul american”, de fapt
Gandul.ro
Ce a pățit o doctoriță de 68 de ani, după ce s-a cuplat...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau...
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european....
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice! Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Click.ro
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și...
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
Digi 24
Reacția Gretei Thunberg după ce Donald Trump i-a transmis: „Mergi la doctor”
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe....
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE...
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în tandem! Bărbatul supraviețuise, recent, prăbușirii unui avion
kanald.ro
Instructor de parașutism, mort după ce a căzut în gol, în timpul unui salt în...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
kfetele.ro
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile...
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt...
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene
Fanatik.ro
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția...
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar”
Fanatik.ro
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau...
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor...
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Romania TV
Şcoli închise miercuri în Bucureşti. ANM a emis COD ROŞU, urgia începe în orele următoare
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase. Trebuie să le evitați
Capital.ro
Anvelopele de iarnă pe care șoferii nu trebuie să le folosească. Sunt extrem de periculoase....
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
evz.ro
A câștigat la Loto, dar a ajuns la spital după trei luni de petreceri
Metoda genială prin care o femeie își caută soț, la 42 de ani. A renunțat la aplicațiile matrimoniale: „Nu m-aș fi așteptat niciodată să fac așa ceva”
Gandul.ro
Metoda genială prin care o femeie își caută soț, la 42 de ani. A renunțat...
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
as.ro
Discursul dur al lui Ion Ţiriac: Voi, proştilor şi incompetenţilor!
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe...
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
radioimpuls.ro
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul...
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record
Fanatik.ro
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe...
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”
Fanatik.ro
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce...
Știrile zilei, 2 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București
Numărul de telefon GRATUIT pentru sesizări de urgențe, pe durata Codului roșu de ploi în București
BANC | „Mărie, de ce ești singură?”
BANC | „Mărie, de ce ești singură?”
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții ...
Supermarket-ul din România care a început deja să comercializeze decorațiuni de Crăciun. Clienții au crezut că este o glumă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 8 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Marcel Ciolacu
Youtuberul momentului, elev silitor: îl copiază pe „maestrul” Selly. Bisoi cu Maybach-ul , iar ...
Youtuberul momentului, elev silitor: îl copiază pe „maestrul” Selly. Bisoi cu Maybach-ul , iar doamna Mihaela nu iese fără Labubu!
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi atleți din imagine
Test de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi atleți din imagine
Vezi toate știrile
×