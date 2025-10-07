Noul trend periculos care a acaparat TikTok-ul! Sora face clipurile video atât de bine, încât poți jura ca sunt reale

Inteligența artificială nu mai este doar prietenul de nădejde care îți face tema la școală, îți este psiholog într-o ceartă cu iubita sau de la care iei sfaturi în fiecare zi. Mai nou, un nou trend a acaparat internetul și a devenit rapid viral pe TikTok. Este vorba despre „Sora AI”, un val care a stârnit multiple reacții printre internauți. Vezi în rândurile de mai jos imagini și despre ce este vorba!

Acest trend a împărțit TikTok-ul în două tabere: oamenii care pur și simplu se bucură de content amuzant și apreciază acest tip de postări și oameni care consideră că evoluția inteligenței artificiale este una alarmantă, iar faptul că aceste videoclipuri par reale este o adevărată problemă.

Sora AI, trend-ul care a acaparat TikTok-ul

Trendul a reușit să facă milioane de vizualizări cu vocile și fețele generate de inteligența artificială. Acestea par mai umane decât ar trebui să pară, mai ales că majoritatea sunt făcute cu celebrități, chiar și cu unele care nu mai sunt printre noi. Printre acestea se numără, Michael Jackson, Regina Elisabeta, Papa de la Roma și mulți alții. Dar să lăsăm vorbăria și să trecem la fapte. Vezi în rândurile de mai jos în ce situații au fost puse nume celebre din această lume și fă-ți o părere despre acest nou trend apărut.

Primul exemplu a făcut deliciul internetului. Mai jos îl puteți vedea pe Michael Jackson care ”fură” o cutie cu aripioare de la KFC, ”cântă„ și ”dansează” în același timp. Regele muzicii pop a fost realizat într-o ipostază amuzantă care ar fi avut mari șanse să păcălească o parte din public, dacă nu ar fi știut toată lumea de faptul că starul nu se mai află printre noi.

Mergem mai departe cu seria de videoclipuri „Sora AI” și vă arătăm un filmuleț cu Papa de la Roma care ”se dă” cu skate-ul. Da, asta este o situație greu de imaginat și cu toate că pare foarte reală, cu siguranță nimeni nu ar fi crezut vreodată că filmulețul este adevărat.

Freddie Mercury nu putea lipsi din acest top. Celebrul cântăreț britanic nu s-ar fi așteptat ca vreodată, peste mulți ani de la dispariția lui, să apară în astfel de ipostaze. Iar noi, nici atât! Mai jos puteți vedea o filmare în care cântărețul apare pe o scenă de wrestling.

Următoarea pe lista noastră este chiar Regina Elisabeta a II-a, într-o ipostază care i-a uimit pe mulți. Aceasta ”se dă” pe un tobogan și ”filmează” întregul moment cu ajutorul unui selfie stick.

Bineînțeles că de lângă Freddie Mercury nu putea lipsi legendarul Elvis Presley. Cei doi apar împreună și vorbesc cu publicul, o filmare care a șocat oamenii prin cât de reală pare.

Dar nu doar celebritățile sunt cele țintite de acest trend. Mai jos puteți vedea un leu care se plimbă prin mall și este foarte prietenos cu oamenii din jur. Mai rar așa ceva!

Pentru că a prins foarte bine pe TikTok, Michael Jackson a fost unul dintre cei mai vizați de trendul „Sora AI”. Mai jos, îl puteți vedea pe regele muzicii pop care s-a ”decis” că muzica nu mai e de el și s-a reprofilat: s-a angajat la McDonald’s.