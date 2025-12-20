Scenariu sumbru pentru români! Ce se întâmplă cu moneda euro, de la 1 ianuarie 2026

Previziunile sumbre vin din partea economiștilor. Valoare unui Euro va trece de 5 lei. Creșterea inflației, impozitul minim pe cifra de afaceri și majorarea salariului minim ar putea avea efecte economice dezastruoase.

Principala cauze care pot duce la deprecierea leului sunt creșterea alarmantă a inflației în România, comparativ cu rata inflației de la nivel european, creșterea salariului minim și impozitul minim pe cifra de afaceri. Reamintim că în urmă cu două zile, guvernanții au decis majorarea salariului minim bru de la 1 iulie 2026 – va crește la 4.325 lei.

Ce valoare va avea Euro în 2026

De asemenea, de la 1 ianuarie 2026, Coaliția a decis reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri și eliminarea acesteia din 2027. Potrivit datelor Eurostat (publicate în ziua de 17 decembrie 2025), în luna noimbrie, România a ocupat primul loc în UE în ceea ce privește inflația, cu o rată anuală de 8,6%.

Conform raportului trimestrial asupra inflației, BNR estimează că rata anuală a inflației se va situa la la 9,6% la finalul acestui an, la 3,7% în decembrie 2026 și la 2,9% trimestrul III 2027.

În 2026, cursul leu-euro ar putea să depăsească 5,2 lei. Specialiștii în economie vin cu estimări sumbre privind devalorizarea leului în fața euro. În luna mai 2025, a fost depășit pragul de 5 lei pentru 1 euro. În ceea ce privește revenirea euro sub pragul de 5 lei, Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a subliniat că acest scenariu este imposibil.

Nu are cum să mai coboare. Sub 5 lei nu. Deci am spus că există o perioadă de relativă stabilitate a cursului determinată, pe de o parte, de intrările de capital, ca și intrările de fonduri europene. Eu pot să vă fac o declarație pe care de regulă nu o fac și nu o face nimeni la banca națională. Pot să vă spun că din vară aproape că n-am mai intervenit”, a spus Mugur Isărescu, întrebat de jurnaliști dacă am putea vedea o apreciere a monedei naționale.declara guvernatorul Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, în cadrul prezentării raportului asupra inflației.

Câte ore pe zi muncește acest srilankez pentru 3.000 lei/lună, în România. Lucrează 6 zile pe săptămână: „Vineri liber!”

Cât câștigă lunar o femeie din România, care lucrează ca badantă în Italia. Ce se întâmplă cu salariile, de la 1 ianuarie 2026