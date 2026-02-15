Acasă » Exclusiv » Apariție rară în cluburile din București. Ce a făcut moștenitoarea Antenei 1 cu cavalerul din imagini după miezul nopții

Apariție rară în cluburile din București. Ce a făcut moștenitoarea Antenei 1 cu cavalerul din imagini după miezul nopții

De: Veronica Mavrodin 15/02/2026 | 22:15
Apariție rară în cluburile din București. Ce a făcut moștenitoarea Antenei 1 cu cavalerul din imagini după miezul nopții
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
14 poze
Vezi galeria foto

Dana Voiculescu, fiica omului de afaceri Dan Voiculescu (proprietarul mega-trustului TV ANTENA), a fost surprinsă recent de CANCAN.RO într-o ipostază rară, departe de zona business, ONG-uri sau evenimente oficiale. Tânăra de 26 de ani a ales o seară relaxată în oraș, la Uanderful, alături de mai mulți prieteni.

Este o prezență rară în mediul monden, iar aparițiile ei în oraș sunt mai degrabă excepții decât obișnuință. La cei 26 de ani, Dana Voiculescu pare mult mai interesată de zona de business și de mediul academic decât de serile mondene. Cu studii în domeniul psihologiei și implicată activ în proiecte antreprenoriale și educaționale, fiica lui Dan Voiculescu își împarte timpul mai degrabă între birou și proiecte decât între restaurante și cluburi.

Dana Voiculescu pleacă de la Uanderful

Totuși, atunci când iese din casă, pare că toate planetele se aliniază. Dana Voiculescu a fost surprinsă recent ieșind, după miezul nopții, în jurul orei 1:15, de la Uanderful, din Capitală, alături de mai multe prietene și un tânăr din cercul ei apropiat. La plecare, însă, secvența a părut desprinsă dintr-un mic basm urban cu tâlc: iată cât de important este să ai prieteni pe care te poți baza.

Dana Voiculescu, „salvată” de un tânăr

În timp ce cobora scările localului, un tânăr cavaler din gașcă s-a grăbit să-i întindă mâna, ajutând-o să pășească în siguranță. Un gest simplu, cavaleresc, dar care arată cât de important  e să ai lângă tine prieteni pe care te poți baza în orice împrejurare, chiar și în cele mai banale, cum ar fi coborârea unor trepte.

Tânărul care o însoțea a ajutat-o să coboare scările

La capitolul vestimentație, Dana Voiculescu a mers pe o variantă simplă și bine aleasă. A purtat un palton scurt, stil sacou, într-o nuanță caldă de bej, peste un outfit monocrom, închis la culoare, care i-a pus în valoare silueta. A accesorizat discret, cu un colier lung, clasic, și o geantă de mână structurată. Un look feminin, discret, dar care nu poate trece neobservat, mai ales de cunoscătorii în modă.

Prietenul la nevoie se cunoaște

Mezina familiei Voiculescu nu s-a lăsat mai prejos nici la capitolul amabilitate. La plecare, Dana s-a urcat la volanul mașinii sale, alături de amicul atent, probabil pentru a-i întoarce gestul amabil de mai devreme. Traseul a fost scurt. În zona Ion Mihalache, Dana a tras pe dreapta, l-a lăsat pe amic și și-a continuat drumul singură, spre casă.

VEZI ȘI: Micutzu, mai sincer ca niciodată! A ajuns unde mulți visează, dar a renunțat la un lucru esențial: „Nu am așteptări”

VEZI ȘI: N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Vârsta din buletin nu se potrivește cu realitatea

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Exclusiv
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute…
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și afacerist escaladează!
Exclusiv
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și…
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
go4it.ro
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată ...
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Vezi toate știrile
×