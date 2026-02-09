Acasă » Exclusiv » N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Vârsta din buletin nu se potrivește cu realitatea

N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Vârsta din buletin nu se potrivește cu realitatea

De: Adrian Vâlceanu 09/02/2026 | 06:50
N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Vârsta din buletin nu se potrivește cu realitatea
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Și totuși, cântăreața a împlinit această vârstă și toată lumea îi urează mulți ani fericiți înainte! CANCAN.RO a văzut-o pe Luminița împreună cu băiatul ei, Filip, la Cărturești, la vânătoare de cărți.

Înainte de 1990, Lumința Anghel era deja în echipa de artiști a barului Melody din București. Nostalgicii perioadei de dinainte de Revoluția din 1989 probabil tânjesc după acest local cu pretenții, unde nomenclatura se zbenguia pe cele mai la modă muzici. În 1995 Luminița Anghel se distingea la Festivalul Mamaia, scena unde cei mai mulți soliști din perioada de glorie a muzicii românești și-au făcut debutul.

Luminița Anghel a ieșit la cumpărături cu fiul ei, Filip

Luminița Anghel a făcut un serviciu imens României în 2005, când a luat locul trei în finala Eurovision, cu melodia ”Let me try”, melodie pe care românii o mai aud din când în când la radio și le vine să calce pedala accelerației mai tare, pentru că, ce-i drept, melodia este beton.

Luminița Anghel ia o pauză în librărie

Ca orice femeie, Luminița Anghel este cochetă. Nu surprinde pe nimeni că face tot posibilul să aibă un look cât mai tineresc. Dar nimic nu te întinerește ca un copil. Despre asta e vorba la Luminița Anghel. E o mămică implicată. Merge cu copilul la Cărturești, îl lasă să răsfoiască în voie volumele, în timp ce ea se odihnește pe un colțar, pentru că nu e ușor să umbli cu tocuri. Femeile știu ce înseamnă să stai în picioare. E mai bine să mergi 10 km pe tocuri decât să stai o jumătate de oră în picioare, degeaba, cu tocuri!

Artista purta o ținută elegantă, în nuanța anului

Imaginile sursprinse de CANCAN.RO arată că Luminița Anghel are mâna plină de inele ca o prințesă bizantină. Ea poartă cizme de piele maro și o haină de blană în tonuri castanii, plus o rochie lungă, în nuanța Mocha Mousse, culoarea anului în 2025. Cochetă femeie! Ținuta e asortată cu o geantă cu animal print în nuanțe compatibile. Ochelarii de profă de limba latină sunt și ei un detaliu studiat!

De asemenea, chiar dacă nu mai vedem atât de des ca înainte, Luminița Anghel încă are proiecte la care lucrează. Pentru că educația copiilor este evident cel mai important proiect din viața unei mame.

CITEȘTE ȘI – Dieta prin care Luminița Anghel a reușit să slăbească 30 de kilograme. La ce alimente a renunțat

NU RATA – Cum arată Luminița Anghel la 56 de ani. Timpul parcă stă în loc pentru ea

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum reușește Silvia Chifiriuc să-l țină în priză pe Petre Roman la 80 de ani. Am aflat secretul tinereții fără bătrânețe al fostului premier!
Exclusiv
Cum reușește Silvia Chifiriuc să-l țină în priză pe Petre Roman la 80 de ani. Am aflat secretul…
Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis afaceristului
Exclusiv
Dorian Popa, sărbătoare în familie după videoclipurile explozive ale lui Alex Bodi! Mesajul pe care i l-a transmis…
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale”
Adevarul
Epstein a dus o româncă „foarte drăguță” la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew:...
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
Digi24
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Mediafax
Brad Arnold, solistul trupei 3 Doors Down, a murit la 47 de ani
Parteneri
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de distracții s-a prăbușit peste oameni
Digi24
VIDEO Scenariu de coșmar devenit realitate în India după ce un carusel dintr-un parc de...
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
Promotor.ro
Schema care păcălește cumpărătorii: un BMW X6 vândut și recuperat ilegal
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut...
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
go4it.ro
12 drone pentru un singur soldat rus. Caz extrem filmat pe frontul din Ucraina
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
Gandul.ro
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun ...
Ce i-a șoptit Marian Godină la ureche descalificatului Călin Donca, în timp ce își lua rămas bun în consiliul tribal de la Survivor: „Chiar ne..”
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de ...
Femeia care i-a schimbat destinul lui Gündoğan: Povestea de iubire care a supraviețuit gloriei de la Manchester și noii aventuri din Turcia
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Compania din România care îți oferă 40.000 de euro dacă îți dai demisia
Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C
Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C
Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026
Calcul complet. Câți bani i-a dat Antena 1 eliminatei Niky, pentru cele 5 săptămâni la Survivor 2026
Trump vrea Groenlanda: Chestii interesante pe care sigur nu le știai despre insula care a declanșat ...
Trump vrea Groenlanda: Chestii interesante pe care sigur nu le știai despre insula care a declanșat scandal global
Vezi toate știrile
×