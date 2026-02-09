N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Vârsta din buletin nu se potrivește cu realitatea

N-ai zice că Luminița Anghel are 57 de ani! Și totuși, cântăreața a împlinit această vârstă și toată lumea îi urează mulți ani fericiți înainte! CANCAN.RO a văzut-o pe Luminița împreună cu băiatul ei, Filip, la Cărturești, la vânătoare de cărți.

Înainte de 1990, Lumința Anghel era deja în echipa de artiști a barului Melody din București. Nostalgicii perioadei de dinainte de Revoluția din 1989 probabil tânjesc după acest local cu pretenții, unde nomenclatura se zbenguia pe cele mai la modă muzici. În 1995 Luminița Anghel se distingea la Festivalul Mamaia, scena unde cei mai mulți soliști din perioada de glorie a muzicii românești și-au făcut debutul.

Luminița Anghel a făcut un serviciu imens României în 2005, când a luat locul trei în finala Eurovision, cu melodia ”Let me try”, melodie pe care românii o mai aud din când în când la radio și le vine să calce pedala accelerației mai tare, pentru că, ce-i drept, melodia este beton.

Luminița Anghel ia o pauză în librărie

Ca orice femeie, Luminița Anghel este cochetă. Nu surprinde pe nimeni că face tot posibilul să aibă un look cât mai tineresc. Dar nimic nu te întinerește ca un copil. Despre asta e vorba la Luminița Anghel. E o mămică implicată. Merge cu copilul la Cărturești, îl lasă să răsfoiască în voie volumele, în timp ce ea se odihnește pe un colțar, pentru că nu e ușor să umbli cu tocuri. Femeile știu ce înseamnă să stai în picioare. E mai bine să mergi 10 km pe tocuri decât să stai o jumătate de oră în picioare, degeaba, cu tocuri!

Imaginile sursprinse de CANCAN.RO arată că Luminița Anghel are mâna plină de inele ca o prințesă bizantină. Ea poartă cizme de piele maro și o haină de blană în tonuri castanii, plus o rochie lungă, în nuanța Mocha Mousse, culoarea anului în 2025. Cochetă femeie! Ținuta e asortată cu o geantă cu animal print în nuanțe compatibile. Ochelarii de profă de limba latină sunt și ei un detaliu studiat!

De asemenea, chiar dacă nu mai vedem atât de des ca înainte, Luminița Anghel încă are proiecte la care lucrează. Pentru că educația copiilor este evident cel mai important proiect din viața unei mame.

