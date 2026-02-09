Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C

Ideea că o ciorbă te-ar putea ajuta să încetinești procesul de îmbătrânire pare, la prima vedere, exagerată. Și totuși, în anumite culturi cu una dintre cele mai mari speranțe de viață din lume, mâncarea este privită ca medicament zilnic.

Nu vorbim despre un miracol, ci despre un preparat care concentrează nutrienți-cheie ce susțin sănătatea celulară, pielea, metabolismul și sistemul imunitar – exact mecanismele care, atunci când se degradează, duc la îmbătrânire accelerată. Ciorba este considerată un adevărat „cocktail” de longevitate, extrem de popular în bucătăria asiatică, în special în Japonia.

