Ciorba care face minuni pentru organism, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Normalizează glicemia”

09/02/2026 | 09:36
Regimul alimentar pe care îl avem ne influențează direct sănătatea. De aceea este important ca pe lângă poftele culinare pe care le satisfacem să introducem în alimentație și produse beneficie pentru organism. Unul dintre aceste preparate benefice este chiar ciorba preferată a românilor. Mihaela Bilic recomandă consumul acesteia și spune că face minuni pentru organism.

Ciorba este un preparat nelipsit din dieta echilibrată a oricărei persoane. Indiferent de tipul acesteia, ciorba oferă nutrienți importanți, fără să îngreuneze digestia. Însă, una dintre ciorbele preferate de români este campioană atunci când vine vorba despre beneficii pentru organism.

Potrivit Mihaelei Bilic, ciorba de fasole face minuni pentru organism și îl protejează. Beneficiile acestui fel de mâncare sunt date de bogăția fibrelor pe care leguminoasele le conțin, fiind esențiale pentru digestie, stabilizarea nivelului glicemic și sațietate.

„Cine credeți că este campioană la conținutul de fibre? Ei bine, fasolea boabe. Avem în fasole mai multe fibre decât în legume, decât în fructe, decât în cerealele integrale (…). Sunt fibre solubile și insolubile care normalizează glicemia, scad colesterolul din sânge, dau sațietate.

Deci fasolea ține de foame și, nu în ultimul rând, are efect prebiotic. Adică sunt hrană pentru bacteriile benefice din intestin. Adică acele bacterii bune de care depinde imunitatea”, a declarat Mihaela Bilic.

Ciorba care face minuni pentru organism /Foto: freepik.com

De asemenea, Mihaela Bilic recomandă consumul de ciorba de fasole măcar de două ori pe săptămână. Fasolea conține proteine și minerale, nutrienți extrem de importanți pentru buna funcționare a organismului

„Avem proteine vegetale, avem multe minerale. Măcar de două ori pe săptămână ar trebui să mâncăm leguminoase boabe, adică fasole.

Puteți să folosiți fasolea în conservă gata fiartă. Și până la urmă, balonarea asta… de ce ne e atât de frică de ea? Ce înseamnă gaze intestinale? Înseamnă o microbiotă care este activă. Ce să vezi? A fost hrănită. Cu fasole!”, a mai explicat Mihaela Bilic.

