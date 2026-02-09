Filmul tragediei de pe DN6. Un tată și cei doi copii, de 13 si 16 ani, au murit: greșeala făcută de șoferul TIR-ului

O duminică liniștită s a transformat într un nou episod tragic pe drumul național DN6, unde o manevră inexplicabilă a unui șofer de camion a curmat viețile a trei persoane.

Accidentul s-a produs în 8 februarie 2026, între localitățile Cornea și Domașnea, la kilometrul 406, în urma unei coliziuni frontale între un ansamblu de vehicule și un microbuz de marfă.

Tragedii în lanţ pe DN6

Impactul devastator a dus la moartea unui bărbat de 58 de ani și a celor doi copii ai săi, în vârstă de 13 și 16 ani.

Potrivit polițiștilor din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene, alerta a fost primită prin S.N.U.A.U. 112 la ora 14.53. Primele cercetări arată că șoferul autocamionului, un bărbat de 50 de ani, ar fi pătruns pe contrasens la ieșirea din localitatea Cornea spre Caransebeș.

Manevra a dus la un impact frontal cu autoutilitara care circula regulamentar. În interiorul acesteia se afla o familie din Cornea, tatăl și cei doi copii ai săi, care nu au avut nicio șansă în fața violenței coliziunii.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș și ai Punctului de Lucru Băile Herculane, cu autospeciale de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. Gravitatea situației a impus solicitarea sprijinului aerian.

„A fost solicitat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului Aeromedical Caransebeș”, au transmis reprezentanții ISU Caraș-Severin.

Tată şi doi copii, loviţi mortal de un TIR intrat pe contrasens

Echipajele de intervenție au extras din microbuz trei victime decedate, inclusiv persoana raportată inițial ca fiind încarcerată.

Șoferul camionului a supraviețuit, fiind rănit ușor. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare. În urma accidentului, traficul pe DN 6 a fost blocat complet între Cornea și Domașnea, iar autoritățile au deviat circulația pe rute alternative.

„ISU roagă șoferii să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați la fața locului”, au transmis reprezentanții instituției.

Rutele ocolitoare stabilite au fost DC 34 Mehadica – DJ 608 Luncavița – Teregova – DN 6 și Plugova – DJ 608 – Cornereva – Rusca – DN 6. Blocajul a fost menținut până la finalizarea cercetărilor efectuate de echipele de criminalistică și poliție rutieră, care încearcă să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.

Accidentul de la Cornea vine la doar câteva zile după un alt eveniment rutier extrem de grav petrecut pe aceeași șosea. În urmă cu două săptămâni, șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenate de Răzvan Lucescu, au murit într-o coliziune frontală între un microbuz și un TIR, în apropiere de Lugoj. Ultimul supraviețuitor al acelui accident fusese transferat în Grecia pe 4 februarie.

CITEŞTE ŞI: Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață

Eduard Calinciuc, un adolescent de 16 ani, a murit după un accident cu motocicleta. Familia și apropiații sunt devastați: ”Prea repede ai plecat”