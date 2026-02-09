Acasă » Știri » Filmul tragediei de pe DN6. Un tată și cei doi copii, de 13 si 16 ani, au murit: greșeala făcută de șoferul TIR-ului

Filmul tragediei de pe DN6. Un tată și cei doi copii, de 13 si 16 ani, au murit: greșeala făcută de șoferul TIR-ului

De: David Ioan 09/02/2026 | 10:00
Filmul tragediei de pe DN6. Un tată și cei doi copii, de 13 si 16 ani, au murit: greșeala făcută de șoferul TIR-ului
Foto: Facebook

O duminică liniștită s a transformat într un nou episod tragic pe drumul național DN6, unde o manevră inexplicabilă a unui șofer de camion a curmat viețile a trei persoane.

Accidentul s-a produs în 8 februarie 2026, între localitățile Cornea și Domașnea, la kilometrul 406, în urma unei coliziuni frontale între un ansamblu de vehicule și un microbuz de marfă.

Tragedii în lanţ pe DN6

Impactul devastator a dus la moartea unui bărbat de 58 de ani și a celor doi copii ai săi, în vârstă de 13 și 16 ani.

Accident mortal pe DN6. Foto: Facebook

Potrivit polițiștilor din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene, alerta a fost primită prin S.N.U.A.U. 112 la ora 14.53. Primele cercetări arată că șoferul autocamionului, un bărbat de 50 de ani, ar fi pătruns pe contrasens la ieșirea din localitatea Cornea spre Caransebeș.

Manevra a dus la un impact frontal cu autoutilitara care circula regulamentar. În interiorul acesteia se afla o familie din Cornea, tatăl și cei doi copii ai săi, care nu au avut nicio șansă în fața violenței coliziunii.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș și ai Punctului de Lucru Băile Herculane, cu autospeciale de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță. Gravitatea situației a impus solicitarea sprijinului aerian.

„A fost solicitat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului Aeromedical Caransebeș”, au transmis reprezentanții ISU Caraș-Severin.

Tată şi doi copii, loviţi mortal de un TIR intrat pe contrasens

Echipajele de intervenție au extras din microbuz trei victime decedate, inclusiv persoana raportată inițial ca fiind încarcerată.

Șoferul camionului a supraviețuit, fiind rănit ușor. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare. În urma accidentului, traficul pe DN 6 a fost blocat complet între Cornea și Domașnea, iar autoritățile au deviat circulația pe rute alternative.

„ISU roagă șoferii să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați la fața locului”, au transmis reprezentanții instituției.

Rutele ocolitoare stabilite au fost DC 34 Mehadica – DJ 608 Luncavița – Teregova – DN 6 și Plugova – DJ 608 – Cornereva – Rusca – DN 6. Blocajul a fost menținut până la finalizarea cercetărilor efectuate de echipele de criminalistică și poliție rutieră, care încearcă să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei.

Accidentul de la Cornea vine la doar câteva zile după un alt eveniment rutier extrem de grav petrecut pe aceeași șosea. În urmă cu două săptămâni, șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, antrenate de Răzvan Lucescu, au murit într-o coliziune frontală între un microbuz și un TIR, în apropiere de Lugoj. Ultimul supraviețuitor al acelui accident fusese transferat în Grecia pe 4 februarie.

CITEŞTE ŞI: Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață

Eduard Calinciuc, un adolescent de 16 ani, a murit după un accident cu motocicleta. Familia și apropiații sunt devastați: ”Prea repede ai plecat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
Știri
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
Știri
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea...
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB
Digi24
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer...
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
Promotor.ro
Vehiculul născut din resturile armatei ruse. Cum a devenit buggy-ul „Predator” legenda frontului din Ucraina
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este București
Gandul.ro
TOP 20 | Orașele din România cu cei mai triști locuitori. Pe ce loc este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
(P) Cum au ajuns creditele online noua obsesie a românilor: bani pe loc, fără să părăsești canapeaua
Un român a plătit 70 de lei pentru un sandwich în aeroport. Ireal ce a găsit în interior
Un român a plătit 70 de lei pentru un sandwich în aeroport. Ireal ce a găsit în interior
Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!
Bad Bunny, moment controversat în pauza de la Super Bowl. Donald Trump a reacționat dur!
Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ...
Bianca de la Survivor, desființată de Anamaria Prodan: „Nu are nicio șansă la Aris, e din altă ligă!”
(P) Dinți ficși în 24 de ore: Ce presupune tratamentul
(P) Dinți ficși în 24 de ore: Ce presupune tratamentul
Vezi toate știrile
×