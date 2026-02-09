(P) Dinți ficși în 24 de ore: Ce presupune tratamentul

În momentul în care dinții nu mai pot fi păstrați (din cauza parodontozei avansate, a fracturilor, a infecțiilor repetate sau a lucrărilor vechi care cedează), cea mai mare teamă nu este intervenția de implant dentar în sine. De cele mai multe ori, îngrijorarea apare după: zile sau luni în care nu poți mesteca normal, vorbești cu grijă și eviți să zâmbești.

Aici intervine conceptul de „dinți ficși în 24 de ore” – o soluție modernă prin care, pentru pacienții eligibili, extracțiile necesare, inserarea implanturilor și fixarea unei lucrări provizorii fixe se pot realiza în aceeași zi. Practic, pleci acasă cu o dantură stabilă, care te ajută să vorbești mai ușor, să zâmbești și să revii mai rapid la rutina ta zilnică. Lucrarea definitivă se finalizează ulterior, după perioada de vindecare și integrare a implanturilor.

Cum este posibil tratamentul „dinți ficși în 24 de ore”?

Acest tip de reabilitare se bazează pe un protocol bine structurat, care combină într-o singură zi intervenția chirurgicală și etapa protetică provizorie. În loc să aștepți luni întregi pentru a avea dinți stabili, poți beneficia de o lucrare fixă provizorie, funcțională și estetică, realizată pe baza unui plan stabilit dinainte.

Etapa întâi: intervenția și lucrarea provizorie

Cheia este planificarea digitală realizată înainte de intervenție. Medicul știe din timp poziția exactă a implanturilor, modul în care acestea vor susține lucrarea și cum va arăta zâmbetul în raport cu fizionomia pacientului. În anumite cazuri, această pregătire permite un parcurs foarte eficient în ziua intervenției, astfel încât dinții ficși pot fi obținuți în aceeași zi, uneori chiar în câteva ore.

Costul unui astfel de tratament nu ține de o singură taxă standard, ci de mai mulți factori: tipul reabilitării recomandate (de exemplu pe 4 sau 6 implanturi), complexitatea cazului și tipul lucrării protetice (provizorie, urmată de cea definitivă). Din acest motiv, prețul corect se stabilește doar după evaluare și planificare, când se poate spune clar ce soluție este potrivită pentru fiecare pacient.

Pe scurt, ideea din spatele protocoalelor de tip Fast & Fixed / All-on-4 / All-on-6 este următoarea:

se stabilește planul complet înainte de intervenție, inclusiv designul zâmbetului;

se folosesc ghiduri chirurgicale digitale pentru o poziționare controlată a implanturilor;

se fixează în aceeași zi o lucrare provizorie stabilă, evitând perioadele fără dinți.

Pentru confort, există protocoale moderne de control al durerii și, în anumite cazuri, opțiuni de sedare intravenoasă. Intervenția ghidată digital poate însemna o abordare mai puțin invazivă, uneori chiar fără fire de sutură. Dacă analizezi posibilitatea unui implant dentar în București, este important să te uiți la modul de planificare, la precizia procedurilor și la felul în care este gestionat confortul pacientului, deoarece aceste detalii pot schimba semnificativ experiența din ziua intervenției.

Etapa a doua: lucrarea finală

După ce primești dinți ficși în aceeași zi, urmează perioada de osteointegrare. De regulă, după câteva luni, când gingia și mușcătura s-au stabilizat, se poate realiza și fixa lucrarea definitivă.

În această etapă:

medicul verifică stabilitatea implanturilor și starea țesuturilor;

pe baza planificării digitale, pacientul poate vedea în 3D cum va arăta zâmbetul final înainte de realizarea lucrării;

se definitivează forma dinților, estetica și mușcătura, astfel încât rezultatul să fie confortabil la vorbit și mestecat.

Cine este eligibil pentru acest tratament?

Într-o reabilitare de tip „dinți ficși în 24 de ore”, tehnologia joacă un rol esențial, deoarece permite un plan precis înainte de intervenție și un flux de lucru eficient în ziua tratamentului. Stomatologia digitală oferă posibilitatea de a gândi rezultatul din timp, atât din punct de vedere medical, cât și estetic.

Printre instrumentele frecvent utilizate în acest tip de tratament se numără:

investigații CBCT 3D;

scanare intraorală;

planificare digitală a zâmbetului;

ghiduri chirurgicale realizate prin tehnologie 3D;

flux protetic digital CAD-CAM.

Aceste elemente oferă mai multă predictibilitate, o comunicare mai bună între medic și tehnician și un parcurs mai controlat al tratamentului. Când obiectivul este obținerea unei lucrări fixe în aceeași zi, astfel de avantaje devin esențiale.

În esență, „dinți ficși în 24 de ore” este un protocol modern, cu etape clare: diagnostic și planificare, lucrare fixă provizorie în aceeași zi pentru cazurile eligibile, apoi lucrarea definitivă după perioada de osteointegrare. Dacă te-ai săturat de protezele clasice, îți lipsesc toți sau majoritatea dinților și ai o stare generală bună de sănătate, merită să verifici dacă te încadrezi în acest tip de tratament. Medicul va evalua factori importanți precum densitatea osoasă și obiceiurile care pot influența vindecarea, cum este fuma