Doliu în lumea muzicii! A murit Bogdan Bişoc

De: David Ioan 09/02/2026 | 12:16
O pierdere profundă a marcat în aceste zile lumea muzicală românească, după ce violistul Bogdan Bișoc, membru al Cvartetului „Ad Libitum”, s-a stins din viață.

Dispariția sa a provocat un val de reacții emoționante în rândul colegilor și mentorilor, care au dorit să își exprime public regretul pentru plecarea prematură a artistului.

Prof. univ. dr. Bujor Prelipcean, personalitate marcantă a vieții culturale ieșene, manager al Filarmonicii de Stat „Moldova” și fondator al Cvartetului „Voces”, a transmis un mesaj încărcat de durere. Acesta a subliniat atât legătura profesională, cât și cea personală pe care a avut-o cu muzicianul dispărut.

„E un moment greu, profund și dureros. Eu l-am cunoscut pe tatăl lui Bogdan Bișoc iar el mi-a fost elev…! Necruțător și rapid, o boală neiertătoare a făcut să ni-l răpească! Pierdem oameni pe care nu-i vom mai regăsi decât într-o Lume mai Bună! Un Artist desăvârșit, un caracter aparte!”.

Declarația sa evidențiază impactul pe care Bogdan Bișoc l-a avut asupra comunității artistice și asupra celor care l-au cunoscut îndeaproape.

La rândul său, violoncelistul Filip Papa, coleg de cvartet și prieten apropiat al muzicianului, a publicat un mesaj amplu de comemorare pe pagina sa personală. Acesta a rememorat momentele trăite împreună în aproape patru decenii de activitate artistică, subliniind legătura profundă dintre membrii formației.

„După aproape 40 de ani împreună în care am împărțit viața în repetiții, concursuri, concerte, muzică extraordinară, drumuri lungi, hoteluri, partide de pescuit, dar și cu pierderi și multă suferință, Bogdan Bișoc este cel ce astăzi pleacă dintre noi. Un mare muzician, excepțional violist, dedicat soț, minunat tată, dar peste toate un Om demn și discret, un adevărat prieten și coleg. Familia cvartetului „Ad Libitum”, Remus, Șerban și Filip, rămânem singuri și împietriți.”

În mesajul său, Filip Papa a evocat și ultimul concert susținut împreună, în cadrul Festivalului „George Enescu”, un moment care a căpătat acum o încărcătură simbolică.

„Nu vom uita niciodată ultimul nostru concert împreună, la ultima ediție a Festivalului George Enescu și efortul enorm pe care l-a facut pentru a fi noi patru. Tocmai această dorință extraordinară de a face muzică, ne obligă pe noi cei rămași să o luăm din nou de la început. În memoria dragului nostru prieten vom duce mai departe promisiunea luată acum 38 de ani, de a nu ne despărți niciodată. Bogu, ai plecat prea repede! Suntem alături de familia îndurerată, în imensa pierdere suferită.”

