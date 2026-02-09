„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Echipa lui Elias Charalambous a revenit la forma cu care a obișnuit în precedentele două sezoane, după cele trei victorii consecutive legate în Superliga, ultima cu Oțelul Galați, în deplasare, scor 4-1.

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Campioana respiră! Gigi Becali anunță două transferuri: unul s-ar face în următoarele ore

Cu trei pase decisive și un gol, Florin Tănase a fost omul meciului pe un stadion plin, unde, la final de meci, jucătorii de la FCSB au fost luați cu asalt de fanii gălățeni pentru poze și autografe.

Totodată, Gigi Becali a anunțat că astăzi va transfera un atacant și e în căutarea unui fundaș central. La ediția de astăzi de la EXCLUSIV FCSB veți putea urmări și primul interviu acordat de Joau Paulo, fotbalist transferat de la Oțelul Galați.

Analizăm tot ce se întâmplă la FCSB cu jurnalistul Cristian Manea și antrenorul Robert Panduru.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiunea EXCLUSIV FCSB prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

